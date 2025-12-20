Tátott szájakkal dekorált Aston Martinnal és 1 millió fontos villával botránkoztatja meg környékének lakóit az OnlyFans-modell

Habár Lily Philips szülei a házukat is eladnák, ha a lányuk abbahagyná a pornózást, az OnlyFans-modellnek semmi szüksége nem lenne erre a pénzre: épp most vett magának 1,1 millió fontért egy kúriát egy elegáns cheshire-i faluban.

Az erotikus tartalomgyártásból élő nő három fürdőszobás háza közel van a falu központjához és a templomhoz, valamint egy 30 méteres hátsó kerttel és kerti étkezővel is rendelkezik – írja a Sun. Az udvarán a parkolás is biztosított, ahol többek között a 80 ezer fontos, tátott szájú önarcképével díszített Aston Martinja elfér, közvetlenül egy 140 ezer fontos Land Rover Defender mellett.

A szomszédok nem örülnek

Az OnlyFans-modell, aki attól vált széles körben ismertté, hogy állítólag egy nap alatt 1000 férfivel lefeküdt (amelynek súlyos mentális hatásairól ebben a cikkünkben írtunk), korábban arról mesélt, hogy nyolc embert alkalmaz, és havonta több tízezer fontot keres. Ebből könnyedén megengedhette magának, hogy házat vegyen Anglia egyik előkelő környékén.

Tarvin kevesebb mint 3000 lakossal rendelkezik, köztük több világsztárral: Gary Barlow sanzonénekessel, Daniel Craig színésszel és a Manchaster United egyik focistájával. A Sun értesülései szerint azonban a helyik nincsenek elragadtatva az új szomszédjuktól.

Elszabadult a pokol ebben a csendes idillben, mióta a pornós Lily beköltözött. Rémületbe ejtette az itteni tehetős közösséget. Senki sem hiszi el. Reméljük, hogy itt nem fog szexuális afférokat tartani!

– idézte a lap az egyik névtelenül nyilatkozó lakost.