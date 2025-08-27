Az először egy nap alatt 100, majd egy nap alatt 1113 férfivel ágyba bújó OnlyFans-modell könnyek között tört ki, miután meghallotta, mit élnek át a szülei a szakmája miatt – írja a Sun.

A 24 éves Lily Phillips a Stacey Dooley Sleeps Over című műsor vendége volt, amelynek keretein belül a műsorvezető becsatlakozott a nő és a szülei közt zajló szokásos vasárnapi videóhívásba. A néhány perces beszélgetés során a szülők és a lányuk is elsírta magát, Phillips pedig egy ponton fel is állt, hogy egy kis szünetet kérjen.

Mint kiderült, a szülők bár tisztában voltak vele, hogy a lányuk megtalálható az OnlyFans-en, eleinte azt hitték, csak fehérneműs képeket posztol magáról, és amikor megtudták, hogy ennél többről van szó, azonnal arra kérték, hogy hagyja abba, amit csinál. Bár továbbra is mellette álltak, elmesélték, hogy időnként hívásokat kapnak ismeretlenektől, akik csak annyit mondanak, hogy a lányuknak meg kellene halnia.

Ha bármit tehetnénk, hogy megváltoztassuk a szakmáját, egy pillanat alatt megtennénk… Azért, mert ez a munka »megalázó«, és azért, hogy biztonságban tudjuk őt. Néha elgondolkodunk azon, vajon rosszul neveltük-e, de ami engem illet, csak szép emlékek és szeretet köt minket hozzá… Talán a pénz miatt? Mert ha a pénzről lenne szó, eladnánk a házunkat. Bármit megkaphatnál, Lily, ha most abbahagynád

– mondta Phillips apja a műsorban.

Az OnlyFans-modell ezután arról beszélt a műsorvezetőnek, hogy tiszteletben tartja a szülei véleményét, de nem fogja abbahagyni a pornózást.

Arról, hogy mi visz rá valakit az olyan kihívások teljesítésére, amibe Lily Phillips vagy a 12 óra alatt 1057 emberrel szexelő Bonnie Blue belevágott, és ezek mit tesznek a testtel és a lélekkel, egy szexuálpszichológussal beszélgettünk.