Depresszió, demencia, 4500 liter vizelet – hogy lesz valakiből extrém takarító, és miért közvetíti ezt a YouTube-on?

Fodor Barbara közel öt éve viszi extrém takarító vállalkozását, jelenleg Spanyolországban. Férje segíti olyan fizikai munkáknál, ahol nem tudja felemelni a több kiló ürüléket egyedül, vagy amikor akkora mennyiségű szemét gyűlik össze egy otthonban, hogy az ajtót sem lehet kinyitni segítség nélkül. Amikor más tartalomgyártókon keresztül megismerte ezt a világot, elmondása szerint beleszeretett a szakmába, és rögtön a megvalósításon kezdett el gondolkozni. Nem volt számára kérdés, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Munkájának célja, hogy egy lakást arra az állapotra varázsoljon vissza, hogy újra lakható legyen, vagy legalábbis felújíthatóvá váljon. Rengeteg élettörténetet ismert meg az évek során.

A 36 éves nő eredetileg angol nyelvű csatornáján mutatta be a világnak munkásságát, mára már magyar nyelven is elérhetőek a tartalmai. Nem tudja, meddig fogja csinálni az extrém takarítást. Jelenleg még bírja és szívvel-lélekkel áll bele az új kihívásokba.

Van, hogy már védőszemüveg kell

Egyik legnehezebb munkájának a jelenlegi feladatát tartja, Jacqueline történetét. Ebben a lakásban az egyik szobában az ürülék, és vizelet mennyisége miatt már a védőszemüveg is előkerült Barbi biztonsága érdekében.

Jacqueline nem emlékszik már teljesen az életére. Nincsenek papírjai, amivel személyazonosságát igazolhatná az angol állampolgár, aki Spanyolországban él. Amikor az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, nem csináltatta meg az Angliában tartózkodáshoz szükséges okmányokat, így a 71 éves idős hölgy gyakorlatilag illegálisan tartózkodik Spanyolországban, ahol ellátást sem kaphat. Jacqueline azonban már nem tud gondoskodni magáról, fizikai és mentális problémákkal is küzd. Barbi ahhoz is hozzájárult, hogy Jacqueline segítséget kapjon: az idős hölgy kórházi ellátásban fog részesülni, majd Angliában egy otthonban helyezik el – mondja Barbi egyik videójában.

A 24.hu-nak adott online interjú során érzelmesen emlékszik vissza az esetre:

Jacqueline esete kifejezetten nehéz számomra. Foglalkoztam már demens betegekkel, de ő ráadásul végstádiumú végbélrákkal is küzd. Nagyon kemény végignézni egy morfiumon élő ember haldoklását. Már látom a fényt az alagút végén, de ez nem az a tipikus sikertörténet. Meg fogja kapni a számára szükséges segítségeket, és már ez is valami.

Emberi sorsok a lepukkant lakások mögött

Barbi részletesen bemutatja több közösségimédia-platformon is munkáját. Magyar nyelvű TikTok-csatornáján mára közel 176 ezren követik a lakásokban kialakult körülményeket, átalakulásokat, életutakat. Szeretné, hogy az emberek túllépjenek az undor érzésén, és megismerjék a mögöttes történeteket is.