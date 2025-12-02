Miley Cyrus menyasszony lett

miley cyrusmaxx morando
Nemrég a Page Six adta hírül, hogy Maxx Morando megkérte Miley Cyrus kezét. A portál azután erősítette meg a hírt, hogy a pár együtt vett részt a minap az Avatar új részének Los Angeles-i világpremierjén, ahol az énekesnő többször is úgy helyezte a kezét a fotósok előtt, hogy jól látszódjon a bal gyűrűsujján egy vastag, gyémánttal díszített aranyékszer.

Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

A 14 karátos aranyba foglalt gyémántgyűrű Jacquie Aiche munkája, ezt az ékszerkészítő képviselője erősítette meg a Page Six megkeresésére.

Az eljegyzés egyébként még a múlt hónapban történhetett, a Deuxmoi szerint ugyanis már november közepén is lefotózták az énekesnőt, amikor a gyűrűt viselte.

Cyrus és Morando négy éve alkotnak egy párt. Az énekesnő korábban Liam Hemsworth felesége volt, a színésszel 2020-ban váltak el két év házasság után.

