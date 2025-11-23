miley cyrus
Pacsirtahangú szomszéd lányból a független nők példaképe – a ma 33 éves Miley Cyrus pályája képekben

Gilbert Carrasquillo / GC Images
A Something Beautiful című lemez bemutatója után 2025. június 6-án New York-ban.
24.hu
2025. 11. 23. 16:18
Miley Cyrus azon kevesek egyike, akik sikeres gyerekszínészből még sikeresebb felnőtt előadóvá váltak, ráadásul mindezt úgy, hogy egy háromszoros Grammy-díjas dalszerző apa lányaként is meg kellett állnia a helyét. Az énekesnő könnyen beleragadhatott volna a Disney Channelen futó Hannah Montana sorozat tinibálványának szerepébe, azonban ehelyett a mai napig tartó kísérletezgetésbe kezdett, és mindig ráérez, mivel tud a zenei toplisták élére törni – legutóbb a válása után kiadott, független nők himnuszává vált Flowers című számmal. A november 23-án harminchárom éves énekesnő pályájának néhány állomását galériában mutatjuk.
