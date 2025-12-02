Kárpáti Rebeka: Elfogytam, szerintem nekem nem létezik a párom

Kárpáti Rebeka lesz a Ki vagy te valójában? podcast következő adásának vendége, és a műsorban az előzetes szerint egyebek mellett arról beszél, hogy szinte már lemondott arról, hogy valaha is megtalálja a párját.

Elfogytam. Szerintem nekem nem létezik a párom. Vagy ami az én puzzle-ömhöz a másik fél, lehet, hogy létezik, de lehet, hogy a világ másik felén. Úgyhogy én ezt így elkönyveltem magamban, hogy hogy tudok teljes életet élni, ha ezt soha nem találom meg. Én leszek a gazdag nagynéni, aki indokolatlan Gucci-cuccokat vesz a gyereknek, amit két hónap után kinő

– mondta el.

Kárpáti Rebeka korábban Frohner Fecó párja volt, szakításuk előtt a Nyerő Párosban szerepeltek együtt. Később a Tiltott Csíki Sör alapító-tulajdonosával, Lénárd Andrással volt együtt, a nála 17 évvel idősebb erdélyi üzletemberrel jegyben is jártak egy darabig, mielőtt elváltak útjaik. Nemrég azt nyilatkozta, élete legnehezebb szakaszán van túl.

Az interjúban a színésznő arról is beszél, hogy úgy érzi, kötelessége nőként megállnia a helyét.

Én a klasszikus szerepekben hiszek: ha lerakom a munkát, hazamegyek, akkor legyen kimosva, legyen meleg étel az asztalon, legyen foglalkozva a családdal, a gyerekkel.