kárpáti rebeka
Élet-Stílus

Kárpáti Rebeka: Elfogytam, szerintem nekem nem létezik a párom

TV2
admin Csontos Kata
2025. 12. 02. 09:10
TV2

Kárpáti Rebeka lesz a Ki vagy te valójában? podcast következő adásának vendége, és a műsorban az előzetes szerint egyebek mellett arról beszél, hogy szinte már lemondott arról, hogy valaha is megtalálja a párját.

Elfogytam. Szerintem nekem nem létezik a párom. Vagy ami az én puzzle-ömhöz a másik fél, lehet, hogy létezik, de lehet, hogy a világ másik felén. Úgyhogy én ezt így elkönyveltem magamban, hogy hogy tudok teljes életet élni, ha ezt soha nem találom meg. Én leszek a gazdag nagynéni, aki indokolatlan Gucci-cuccokat vesz a gyereknek, amit két hónap után kinő

– mondta el.

Kárpáti Rebeka korábban Frohner Fecó párja volt, szakításuk előtt a Nyerő Párosban szerepeltek együtt. Később a Tiltott Csíki Sör alapító-tulajdonosával, Lénárd Andrással volt együtt, a nála 17 évvel idősebb erdélyi üzletemberrel jegyben is jártak egy darabig, mielőtt elváltak útjaik. Nemrég azt nyilatkozta, élete legnehezebb szakaszán van túl.

Az interjúban a színésznő arról is beszél, hogy úgy érzi, kötelessége nőként megállnia a helyét.

Én a klasszikus szerepekben hiszek: ha lerakom a munkát, hazamegyek, akkor legyen kimosva, legyen meleg étel az asztalon, legyen foglalkozva a családdal, a gyerekkel.

Kapcsolódó
„Este még zokogtam, reggel pedig mosolyogva vígjátékot forgattam” – Kárpáti Rebeka mélyponton volt a Legénybúcsú forgatásának idején
A forgatás után volt, hogy azt sem tudta, hová megy haza a nap végén.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: A Fidesz bele akarja gyömöszölni a Tiszát a baloldali keretbe, hogy ne tudjon többségbe kerülni
A polgármesternek kellett magyarázkodnia az olasz kisváros „nevetséges” korcsolyapályája miatt
Hét éve rohammentő vitte el Kálloy Molnár Pétert egy előadásról – így nyilatkozott akkor az esetről
„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik