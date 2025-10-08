„Este még zokogtam, reggel pedig mosolyogva vígjátékot forgattam” – Kárpáti Rebeka mélyponton volt a Legénybúcsú forgatásának idején

Decemberben debütál a mozikban a Legénybúcsú című film, amiben Kárpáti Rebeka alakítja Candy karakterét. A színésznő most a Borsnak adott interjút, melyben elmondta: szívét, lelkét, sőt talán még annál többet is beletett a filmbe, és nagyon pozitív szakmai visszajelzéseket is kapott, de kicsit tart attól, hogyan fogja majd a vígjátékot a közönség.

Mint elárulta, a forgatás idején a magánélete mélypontra került, volt, amikor azt sem tudta, hová megy haza este munka után.

A magánéletem talán nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás, mert akkor éppen minden összeomlott körülöttem. Egyszerre éltem meg életem legnehezebb, legszörnyűbb időszakát és a legnagyobb szakmai kihívást is, hiszen közben forgattam a számomra legfontosabb és legkedvesebb filmet, ami egy nagyon durva kettősséget szült. Este még zokogtam, reggel pedig mosolyogva vígjátékot forgattam, napi 12 órában

– emlékezett vissza Kárpáti.

Mindeközben lefogytam 48 kilóra, azt sem tudtam, merre vagyok arccal előre, de akkor is dolgozni kellett. Viszont azzal szembesülni, hogy reggel eljössz forgatni, este pedig nem tudod, hogy hová mész haza, nagyon lélekfacsaró volt.

Bár nehéz időszakon van túl, a színésznő azt mondja, mára teljesen rendbe jött. Meggyászolta a múltat, és új fejezetet nyitott az életében.

Olyan ember vagyok, aki egy ideig nyalogatja a sebeit, naponta többször felhívja az apukáját, majd felszívja magát, és azt mondja, hogy most már elég. Nagyon korán elköltöztem otthonról: 19 évesen döntöttem úgy, hogy bebizonyítom, hogy képes vagyok megállni a saját lábamon is. Ennek eredménye, hogy nemrégiben vásároltam egy lakást, amelynek lassan befejeződik a felújítása, és végre beköltözhetek oda az öcsémmel, akivel nagyon szoros a kapcsolatom. Számomra is hihetetlen, de az elmúlt egy évben megfordult körülöttem a világ, és a film stábjának támogató segítségével és szeretetével újraépítettem magam, és erősebb vagyok, mint valaha

– tette hozzá.