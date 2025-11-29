Egy várandós kismama zokogásban tört ki a szomorúságtól, amikor megtudta, hogy milyen nemű lesz a születendő gyereke, mégis megosztotta az erről készült felvételt a TikTok-oldalán – írja a Sun.

A már közel 10 millió megtekintésnél járó felvételen Hailey Gonzalez, a férje, Roberto, valamint a kisfiuk látható, ahogy csukott szemmel ülnek a földön egy torta előtt, amelyben a töltelék színe a születendő gyermekük nemét jelzi. A szeleteket egy borospohárral kanalazzák ki maguknak, háromtól visszaszámolnak, majd, amikor a terhes nő kinyitja a szemét, elsírja magát.

A várandósság alatt egyébként is jellemző, hogy az anyák érzékenyebben reagálnak egy-egy helyzetre – mint például az a nő, aki amiatt sírta el magát a napokban, mert szerinte a fia „verbálisan abuzálta” –, azonban Gonzaleznek a hormonjai játékán túl más oka is volt a szomorúságra.

Kislány sárga ruhában

A 21 éves nő elmesélte, hogy januárban volt egy vetélése, és azon az éjszakán egy kislánnyal álmodott, aki sárga nyári ruhát viselt. Amikor megtudta, hogy újra terhes, imádkozott a lányukért, és a szíve mélyén érezte, hogy vissza fog térni hozzájuk. A tortát egy otthoni vérvizsgálat után készítették el, mivel az első gyerekük nemének felfedésénél bevált ez a módszer, az eredmény azonban csalódást okozott.

Annyira szomorú volt a szívem, de nem azért, mert ismét fiunk lesz, hanem, mert vágytam arra a kislányra. Mindig is arról álmodtam, hogy mindkét nemből lesz egy-egy gyerekem. A kék torta láttán kizárólag gyászt éreztem. Úgy éreztem, mintha a babát gyászolnám, akit elvesztettünk, és azt az életet, amelyet valaha elképzeltem

– mesélte Gonzalez.

Téves teszteredmény

Habár a fiatal anya megbékélt azzal, hogy két fia lesz, és érzelmileg is elkezdett kötődni a gondolathoz, később egy nem invazív prenatális vérvizsgálat kimutatta, hogy mégis lányuk lesz, amit az ultrahangos vizsgálat is megerősített.

A kislányunk várhatóan 2026 januárjában születik, és mi nagyon örülünk neki!

– mondta ezután az anya.

A várandós nő azért döntött úgy, hogy megosztja a közösségi médiában a régebbi felvételt, amelyen a csalódott reakciója látható, hogy megmutassa a leendő anyáknak, hogy teljesen normális, ha ők is hasonlóan reagálnak a baba nemének felfedésekor.

Egy friss kutatás szerint az anya kora is befolyással van arra, hogy milyen nemű lesz a baba, egy vérvizsgálattal pedig már a szülés utáni depresszió kockázatának mértékét is ki lehet mutatni.