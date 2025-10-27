Új vérvizsgálattal lehet előre jelezni a szülés utáni depressziót

Új vérvizsgálatot fejlesztett ki egy amerikai startup, amely akár 80 százalékos pontossággal képes kimutatni, mekkora eséllyel alakulhat ki szülés utáni depresszió egy várandós nőnél. Ennek köszönhetően az érintettek már jóval a szülés előtt felkészülhetnek erre a kedvezőtlen állapotra, és időben segítséget kérhetnek – derül ki a Knowable Magazine cikkéből.

A szülés utáni depresszió a szülés egyik leggyakoribb szövődménye, amely a kismamák mintegy 15 százalékát érinti. Sokuk egyáltalán nem, vagy csak meglehetősen későn részesül kezelésben, ugyanis az anyák gyakran szégyellik bevallani, hogy nem felhőtlenül boldogok gyermekük világra jötte után.

A szülés utáni depressziót az ösztogrén és a progeszteron női hormonok szintjének hirtelen lecsökkenése okozza a várandósságot követően. Ennek a kockazáta előre kimutatható lehet bizonyos vérben található molekulák alapján, erre irányul a frissen kifejlesztett vizsgálat. A teszt megalkotói azt gondolják, ha az érintett anyák úgy tekintenek a szülés utáni depresszióra, mint egy biológiai problémára, nagyobb eséllyel fordulhatnak szakértőhöz, mintha azt gondolonák, „egyszerűen a fejükben van gond”, ezért is nyújthat nagy segítséget a vérvizsgálat.

A teszt egyelőre kísérleti fázisban van, vagyis még nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, de létrehozói remélik, hamarosan megkapja a szükséges engedélyeket, és széles körben elérhető lesz a várandós nők számára. Ez az orvostudomány egy újabb innovációja, amellyel a közeljövőben jobbá teheti életünket. Lapunk korábban több hasonlóan hasznos találmányról is beszámolt alábbi cikkeiben: