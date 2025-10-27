szülés utáni depresszióvérvizsgálatorvostudományvárandósság
Új vérvizsgálattal lehet előre jelezni a szülés utáni depressziót

2025. 10. 27. 07:46
Új vérvizsgálatot fejlesztett ki egy amerikai startup, amely akár 80 százalékos pontossággal képes kimutatni, mekkora eséllyel alakulhat ki szülés utáni depresszió egy várandós nőnél. Ennek köszönhetően az érintettek már jóval a szülés előtt felkészülhetnek erre a kedvezőtlen állapotra, és időben segítséget kérhetnek – derül ki a Knowable Magazine cikkéből.

A szülés utáni depresszió a szülés egyik leggyakoribb szövődménye, amely a kismamák mintegy 15 százalékát érinti. Sokuk egyáltalán nem, vagy csak meglehetősen későn részesül kezelésben, ugyanis az anyák gyakran szégyellik bevallani, hogy nem felhőtlenül boldogok gyermekük világra jötte után.

A szülés utáni depressziót az ösztogrén és a progeszteron női hormonok szintjének hirtelen lecsökkenése okozza a várandósságot követően. Ennek a kockazáta előre kimutatható lehet bizonyos vérben található molekulák alapján, erre irányul a frissen kifejlesztett vizsgálat. A teszt megalkotói azt gondolják, ha az érintett anyák úgy tekintenek a szülés utáni depresszióra, mint egy biológiai problémára, nagyobb eséllyel fordulhatnak szakértőhöz, mintha azt gondolonák, „egyszerűen a fejükben van gond”, ezért is nyújthat nagy segítséget a vérvizsgálat.

A teszt egyelőre kísérleti fázisban van, vagyis még nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, de létrehozói remélik, hamarosan megkapja a szükséges engedélyeket, és széles körben elérhető lesz a várandós nők számára. Ez az orvostudomány egy újabb innovációja, amellyel a közeljövőben jobbá teheti életünket. Lapunk korábban több hasonlóan hasznos találmányról is beszámolt alábbi cikkeiben:

