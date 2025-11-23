Könnyekben tört ki a várandós anya, akit a két éves fia „verbálisan abuzált” 

A világ legtermészetesebb dolga, ha egy várandós nő érzékenyebben reagál egy-egy helyzetre, azonban mikor a „támadás” onnan érkezik, ahonnét nem számít rá az ember, az igazán fájdalmas lehet. Ez történt Abbie Herberttel is, aki már a harmadik gyerekét várja, de még így is meglepte a két és fél éves fia kéretlen őszintesége.

A 35 hetes terhes influenszer egy TikTok-videóban meséli el, hogy épp a saját dolgával foglalkozott, zuhanyzott a fürdőszobában, a gyerekei pedig mellette fürödtek, amikor történt az incidens. Mosakodás közben észrevette, hogy a fia, Jagger őt nézi, miközben a lánytestvérével játszott. Az édesanya nem vett részt a játékukban, azonban, miután megkérték rá, lefröcskölte a Barbie-kat.

Már attól is könnyezni fogok, ha csak rágondolok. Szó szerint könnyek szöknek a szemembe

– idézi Herbertet a Sun, aki ezután elmeséli a számára fájó történetet.

Amikor ugyanis lefröcskölte a gyerekeit, a kisfia ránézett, felsikoltott, majd azt kiáltotta, hogy

Ne fröcskölj már, te bálna!

A kisfiú ezzel a mondottal ügyesen rátapintott a várandóssága miatt 38 plusz kilóval megáldott édesanyja érzékeny pontjára, aki azt mondja, nem is tudta, hogy a fia ismeri a bálna szót, ezért még vissza is kérdezett, hogy „Anya egy bálna?”, amire a fiú azt válaszolta: „Igen!”. A „verbális abúzus” azonban ezen a ponton még nem ért véget, a kisfia másnap reggel úgy köszöntötte, hogy „Jó reggelt, bálna!”

Minden várandós nőmnek, aki kisgyermekek közelében van, szeretetet küldök

– zárta gondolatait, hozzátéve, még mindig rosszul van a történtek miatt.

A várandósság alatt előkerülő nehézségek miatt olyan nő is akad, aki úgynevezett nőadót szed a férjétől, míg más azzal küzdött, hogy leendő gyermekük apja nem kívánja őt, mióta terhes.