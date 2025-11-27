rubint réka
Rubint Réka adventi naptárral lepte meg követőit, de a dátumokkal valami nagyon nem stimmel

Berecz Valter / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 11. 27. 19:15
Berecz Valter / 24.hu
Minden bizonnyal a mesterséges intelligencia tehet róla.

Baki csúszott Rubint Réka csütörtöki Facebook-posztjába, ugyanis az aerobikedző egy olyan adventi naptár képét tette közzé, melyen a napok hiányosan, kissé összevissza, bizonyos esetekben duplázva szerepelnek. A digitális naptáron a megszokott 24 ablak helyett csupán 20 van, a hiányzó négyen kívül további két nap nincs rajta, illetve a 10-es és a 24-es kétszer szerepel. Feltehetően mesterséges intelligencia segítségével készítette el a képet, így csúszhattak be a hibák.

Az èn ajándékom Nektek Karácsonyra egy különleges ADVENTI naptár, melynek ablakait együtt fogjuk kinyitni dec.1-től

– írta közösségi oldalán Rubint, hozzátéve: az ablakok apró „testet és lelket, szeretettel és energiával feltöltő” meglepetéseket tartogatnak a követőinek. „Azért, mert nagyon szeretlek Titeket és szeretnék Nektek adni és adni… energiát, szeretetet, élményt” – tette hozzá.

