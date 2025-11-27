Kate Beckinsale állítja, lánya barátja „két tojást tojt egy hét alatt”

Pár napja Jimmy Kimmel talkshow-jában szerepelt a most megjelenő Wildcat című filmje miatt Kate Beckinsale, ahová egy 25 centi vastagságú platformcsizmába igyekezett – számoltunk be róla. De nem csak ez volt érdekes az 52 éves színésznő szereplésében.

Beckinsale-nek korábbi párjától, a szintén színész Michael Sheentől született egy lánya, Lily Mo Sheen. Aki ma már 26 éves, így egyáltalán nem meglepő, hogy van barátja. Az már meglepőbb, amit róla mesélt a színésznő. „Nehéz éveken vagyunk túl. Meghalt mindkét szülőm az elmúlt pár évben, és szó szerint az egyetlen fényes pont az egész idő alatt ő volt.

Egy hét alatt tojt két tojást. Ez volt a fényes pont.

– idézte a USA Today. Kimmel teljesen ledöbbent, és visszakérdezett, ugyanazt értik-e tojás alatt, mire Beckinsale elmondta igen, volt „héja és sárgája” is, mintha meg lett volna főzve.

Kiment a mosdóba, és meglepődve tapasztalta, hogy tojt egy tojást

– mesélte Beckinsale, a lánya meg nem nevezett pasija pedig ettől „őszintén megijedt”. Kimmel továbbra se akart hinni a fülének, de a színésznő állta a sarat. „Nagyon belemerültem ebbe, mert igencsak szükségem volt egy kis figyelemelterelésre, mert minden annyira szörnyű volt körülöttem”.

A színésznő, mikor először hallott a tojásokról, szkeptikus volt, de aztán a lánya küldött neki róla képeket, amiket a telefonjáról megmutatott a Kimmelnek és a műsor másik szereplőjének, Guillermo Rodrigueznek, akik szájukat tátva nézték a fotót.

Tojás?

Mi a fene? A lányod barátja a húsvéti nyuszi!

– kiáltott fel Kimmel, aki a beszélgetés közben felvetette azt is, hogy a férfi esetleg egy madár, vagy hogy bérelhetnének ezek után egy standot a termelői piacon. Aztán azt mondta, hogy talán a nézőik majd tudják, mi lehet ez, mire Beckinsale azt mondja, hogy ő konzultált több orvossal, akik azt feltételezik, „valamilyen bonyolult maszturbációs dolog” eredményei lehetnek a tojások.

„Nem ez volt a kedvenc dolgom, amit csinált, de nagyon kedvelem őt. És már régen volt ez, felkészültem egy következőre” – mondta még el a színésznő.