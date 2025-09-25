jimmy kimmelnézettségmonológvisszatérés
Rekordnézettséget hozott Jimmy Kimmel visszatérő monológja

RANDY HOLMES / ABC / DISNEY VIA AFP PHOTO
admin Ács Anna Mária
2025. 09. 25. 09:39
Több, mint 17 millióan nézték meg az első 22 órában Jimmy Kimmel visszatérő videóját a YouTube-on – írja a Variety. Ezzel a csatornán a legrövidebb idő alatt a legnézettebb, az ABC-n pedig a harmadik legtöbb szempárt vonzó monológ lett a Jimmy Kimmel Live történelmében.

Ahogyan korábban is megírtuk, a műsort a Disney, az ABC tulajdonosa függesztette fel a műsorvezető Charlie Kirk elleni merénylettel kapcsolatos kijelentései miatt, miszerint úgy látja, Donald Trump és hívei politikai célokra használják az influenszer halálát. A műsor körüli történések országos vitát robbantottak ki és többen is felszólaltak a döntés szólásszabadságra gyakorolt hatása ellen. A felfüggesztést végül visszavonták, a visszatérő videóban pedig vastapssal fogadta Kimmelt a közönség, aki köszönetet mondott azoknak, akik kiálltak mellette.

A műsor körüli heves diskurzust és a kevesebb, mint 24 óra alatt besöpört nézettséget elnézve nem meglepő, hogy a számok csak tovább pörögnek a videó alatt. A Variety cikkének megjelenése óta a megtekintések száma már a 19 milliót is meghaladta.

