rubint réka
Élet-Stílus

Rubint Réka: Írogatják, hogy menjek el kapálni, hát kapáltam eleget gyerekkoromban, nem büdös a munka

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 24. 13:21
RTL

A Creator TV-re készült riport Rubint Rékával. Ennek apropóján elsőként Pusztamonostorra látogattak, ahová gyerekkora kötötte. Ahogy mondja, gumicsizmában járt, kombájnon ült, szalmabálán ült.

Amikor beírogatják a kommentelők, hogy menjél el kapálni, hát köszönöm szépen, kapáltam eleget. Rengeteget a gyerekkoromban. Nem büdös a munka!

Ezt követően Jászberénybe látogattak, ahol tinédzserévei végéig élt.

Innen kifutottam Jászberényben az uszodába, onnan vissza. Ott úsztam, vagy kitekertem a Zagyvagátra

– magyarázta. Ellátogatott a helyi gimnáziumba is, ahol belépve, máris elkapta a sírás. Minden más a lentebbi videóban:

