A túlsúlyos család kamerán keresztül figyelte a tinédzsert, akit majdnem halálra éheztettek

Egy 14 éves tinédzser lányt állítólag bezártak a hálószobájába, és legalább két évig éheztettek, miközben kórosan elhízott családja webkamerán keresztül tartotta megfigyelés alatt a gyereket – írja a Mirror.

A rendőrség közlése szerint kezdetben azt hitték, hogy a 14 éves lány hat és nyolc év közötti, miután 16 kilót sem nyomott, amikor wisconsini otthonában megtalálták. Amikor kórházba került, a személyzet kénytelen volt etetni a súlyos alultápláltsága miatt, amíg önállóan nem tudott enni, és a lány a saját bevallása szerint tíz-tizenkét éves kora óta nem volt a szabadban. Négy embert tartóztattak le, köztük a 47 éves édesapját, Walter Goodmant, aki a mentőket hívta, valamint feleségét, az 50 éves Melissa Goodmant, a lányát, a 29 éves Savanna LeFevert és a mostohatestvér partnerét, a 27 éves Kayla Stemlert, akik mindannyian közös ingatlanban éltek az áldozattal együtt.

Bekamerázták a szobáját

A fiatal lány 2020-ban költözött be apjához, mostohaanyjához és mostohatestvéréhez, miután az édesanyja börtönbe került. A mostohaanyjával egy évvel korábban találkozott először, amikor a nagymamájánál élt, és gyerekkorában nem sok kapcsolatot tartott az apjával. A lány állítólag alig fért hozzá élelemhez, vízhez és mosdóhelyiségekhez, és egy bezárt hálószobában tartották, ahol kénytelen volt a padlón aludni. Az ügyészek szerint a háztartás felnőtt tagjai vagy nem engedték, hogy beszéljen, vagy korlátozták, hogy mennyit mondhatott. A lány szobáját kamerával figyelték és az ajtaján riasztó volt, az apa szerint azért, mert korábban a gyerek önsértő volt.

Walter Goodman végül augusztus 21-én hívta ki a mentőket, akiknek azt állította, hogy a lánya autista, nem beszél, napok óta nem eszik és csak hány. Amikor a férfit arról kérdezték, hol van a gyerek anyja, csak annyit, mondott, hogy „az egy kurva”.

Felépülés

A hatóságok a lányt súlyosan alultápláltnak írták le, hozzátéve, hogy a kulcscsontja, a bordái, a csípője és az arccsontja nagyon kiálltak, és úgy nézett ki, mint egy 6-8 éves gyerek. Több szerv működési zavarát állapították meg nála, többek között légzési zavart, szívműködési zavart, hasnyálmirigy-gyulladást és hepatitiszt is diagnosztizáltak a gyereknél. Miután az áldozat állapotát stabilizálták, kiengedték a kórházból, és már egyre jobban van.

A hatóságok által feltárt üzenetváltások azt mutatták, hogy a család tagjai gyakran hívták a lány butának, azt írták egymásnak, hogy szívesen belerúgnának a fejébe, a mostohatestvére párja övvel is bántalmazta, és egy idő után már őket is megijesztette, hogy mennyire vékony a lány, akinek nem engedték, hogy egyen. Habár az apa azt mondta, a lány autista és alig beszél, a gyerek egy korábbi tanára barátságos és beszédes diákként emlékezett rá, ami megegyezett azzal, ahogy a kórház személyzete is látta a kislányt. A gyereknek létrehoztak egy adománygyűjtő oldalt, a család tagjai pedig a következő hetekben térnek vissza a bíróság elé.

Néhány éve az a hír rázta meg a világsajtót, amikor a gyerekei éheztetése és bántalmazása miatt letartóztatták a sajátos, mondhatni brutális nevelési elveket valló Ruby Franke családi youtubert, miután az egyik alultáplált gyereke nyílt sebekkel a testén és ragasztószalaggal a végtagjain került elő.