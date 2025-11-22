most wanted – a hajszavadon janisebestyén balázs
Vadon Jani ritkán látott felesége is feltűnt a Most Wantedben

2025. 11. 22. 10:14
Tegnap este véget ért az RTL-en a Most Wanted – A hajsza első évada. A versenyben maradt három celebduó közül Sebestyén Balázsék Dobos Evelinéket kapták el másodjára, akiknek Vadon Jani és felesége, Mónika próbáltak segíteni – szúrta ki a Femina.

Amikor a nyomozók a séfet keresték, Vadon párja az útjukat állta, hátha azzal időt nyerhet a szökevényeknek.

Miután Dobost elkapták, Vadon Jani is megjelent az autónál, két vízzel a kezében.

Följelentettek, hogy a Jani pakolja be a celebeket egy szürke CR-V-be! Itt a feljelentés! Helló, Móni!

– üdvözölte a rádiós Vadon Jani feleségét, akit nem igen láthattunk még korábban tévéműsorban.

Most Wanted – A hajsza: megvannak a győztesek
A műsor végén az is kiderült, lesz-e következő évad.

