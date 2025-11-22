Most Wanted – A hajsza: Megvannak a győztesek

Péntek este véget ért a Most Wanted – A hajsza című műsor első évada. A döntőbe három páros jutott be, Földes Eszter és Fenyvesi Barna, Rácz Jenő és Dobos Evelin, illetve Puskás-Dallos Peti és Ember Márk. Az évad utolsó részében először Földesékre, majd Dobosékra csaptak le a nyomozók – illetve először csak a színésznőt kapták el, a séf ugyanis épp a mosdóban volt, a szabályok értelmében azonban így is kiestek, hiszen egyiküket elcsípték.

Puskás-Dallos Peti és Ember Márk duójával szokás szerint nehezebb dolga volt a nyomozóknak. A műsor végén Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci már különválva igyekeztek lecsapni a szökevényekre, és bár Sebestyén úgy tűnt, kezdi elveszíteni a remény, a színészek nyomába eredő Frohner végül elkapta őket.

Ezzel az évadot a nyomozók nyerték meg.

Az adás utolsó másodperceiben egy belejtést is tett a csatorna: a narrátori feladatokat ellátó Majkáról lekerült a bilincs és sikerült kereket oldania, így Frohner Fecó telefont ragadott: