Valaki leolvasta Sydney Sweeney szájáról, hogy miről pusmogott kedélyesen Tom Cruise-zal egy díjátadón

Tiszteletbeli Oscart vehetett át a november 16-án rendezett Governors Awards gálán Tom Cruise. A rendezvényen Sydney Sweeney is meghívott vendég volt, a két sztár pedig találkozott a gála egy pontján. Kedélyesen cseverésztek, amiről videók készültek. A Daily Mail megszólaltatott egy szakértőt, aki mestere a szájról olvasásnak, és elmondta, miről beszélgettek Cruise-ék.

Sweeney mesélt kollégájának a Christy című új, bokszolós életrajzi filmje forgatása során elszenvedett sérüléseiről.

Még soha nem törtem el semmimet, de egyszer felhasítottam az arcomat.

Hozzátette, hogy a verekedős jelenetek forgatásán többször eleredt az orra vére és agyrázkódást is összeszedett. Sőt, össze kellett varrni az arcát.

Ha valamivel le lehet nyűgözni a kaszkadőrmutatványokért rajongó Tom Cruise-t, ez az.

A sztár egyébként nemrég szakított Ana de Armas színésznővel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Variety (@variety) által megosztott bejegyzés