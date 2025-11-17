tom cruiseoscar-díjfilmtv
Kultúra

Oscar-díjat kapott Tom Cruise

KEVIN WINTER / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 11. 17. 09:09
KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

Tom Cruise-t négyszer is jelölték már Oscar-díjra; a Magnóliával, a Született július 4-el főszereplő kategóriában, a Jerry Maguire – A nagy hátraarccal mellékszereplőként, a Top Gun – Maverickkel pedig producereként versenyzett. Eddig egyik jelölést sem sikerült díjra váltani, most viszont tiszteletbeli Oscart vehetett át a november 16-án rendezett Governors Awards gálán.

A díjat Alejandro G. Iñárritu adta át, akivel a színész közösen dolgozik egy 2026 októberében bemutatásra kerülő, egyelőre cím nélküli filmen.

A filmezés elvisz engem a világ minden tájára. Segít megérteni és tisztelni a különbségeket. Megmutatja a közös emberségünket, hogy milyen sok mindenben hasonlítunk egymásra. Nem számít, honnan jövünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érzünk, együtt remélünk, és ez az erőssége ennek a művészeti formának. Ezért fontos nekem

– fogalmazott köszönőbeszédében.

A ceremónián szintén tiszteletbeli Oscart vehetett át Debbie Allen koreográfus és Wynn Thomas produkciós tervező, a Jean Hersholt Humanitárius Díjat pedig idén Dolly Parton kapta, aki egészségügyi okok miatt nem tudott személyesen részt venni a gálán.

