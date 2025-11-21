freddiemajka
Majka és Freddie összefeszültek egy forgatáson: Mondom, haver, én ezt nem fogom megcsinálni

2025. 11. 21. 12:57

Freddie lesz Hevesi Tamás vendége utóbbi podcastjének ma debütáló részében. A story.hu szúrta ki, hogy az epizód előzetesében Majka neve is előkerül. Az énekes elmondása szerint a rapper-műsorvezető egyszer egy forgatáson azt kérte tőle, hogy csapjon szét egy tojást egy versenyzőtársa fején, amire ő nem volt hajlandó.

Mondom, erre ne készüljél túl sokáig, mert ilyen nem lesz. És akkor mondta, hogy de hát miért nem? Hát, mert mondom, nem fogom szétcsapni a fején a tojást. »De miért nem? Hát szerintem tök vicces.« Mondom, ha viccesnek találod, akkor majd te megcsinálod, de én nem. És ő felidegesítette magát ezen, hogy itt vagyok egy országos tévéműsorban és hogy miért nem teszek meg mindent annak érdekében… Hát mondom, haver, ez lehet, hogy hozzád közel áll, én ezt nem fogom megcsinálni

– emlékezett vissza Freddie.

A portál szerint az énekes által említett eset még az Ezek megőrültek című vetélkedő forgatásán történhetett. Elhúzódó ellentét pedig feltehetőleg nem alakult ki a zenészek között, év elején ugyanis Freddie felesége, Fehérvári Dóri is szerepelt Majka nagy port kavaró Csurran, cseppen című dalának klipjében.

