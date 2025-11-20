Tóth Andi az énekesi pálya elhagyásáról: Nem hazudok, van egy picike űr bennem

2023 márciusában lapunk is megírta, hogy Tóth Andi bejelentette: abbahagyja az éneklést. Bár azóta szerepelt olyan műsorban, ahol énekelnie kellett, és a márkájához készített két dalt (az utolsó közel egy éve jelent meg), énekesnőként már nem tevékenykedik. Nemrég a hot! magazinnak beszélt arról, hogyan éli ezt meg.

Nem hazudok, van egy picike űr bennem és az életemben, hogy nincs ott az éneklés, de pont emiatt szeretem a mostani műsorom, konkrétan azt a részét, ahol együtt dolgozunk a men­to­rált­jaim­mal. Úgy érzem, egy részem ott van velük, és olyan, mintha én is éppen előadnám a produkciót. Nagyon büszke vagyok rájuk, és már az első élő show előtt eldöntöttem, hogy óriási nyugalommal hallgatom majd őket, mintha én adnám elő az adott dalt, szóval ezt is köszönöm nekik, hogy kicsit visszaadják az életembe a zenét!

– idézte a Bors az X-Faktor mentorát, aki már második éve foglal helyet a tehetségkutató zsűriasztalánál.

Ami a mentoráltjait illeti, azt mondja, az első, amit megtanított neki, az volt, hogy ne féljenek tőle.

A viccet félretéve, nagyon nehéz, hogy egyik pillanatról a másikra ne »a Tóth Andit« lássák bennem, hanem olyasvalakit, akiben megbízhatnak és akitől elfogadhatnak mindenféle tanácsot. Muszáj tudniuk, hogy én jót akarok nekik, ez pedig nehéz, főleg azoknak, akik nehezen nyílnak meg. Volt ilyen versenyzőm is, de én is ilyen vagyok, szóval emiatt átérzem, és törekszem arra, hogy ne egyből a lehetetlent várjam el egy énekestől, hanem szépen, fokozatosan fogadjanak a bizalmukba. Amint ez megvolt, dobáltam a szakmai tanácsokat ezerrel.

Az X-Faktor ítészének emlékezetében máig tisztán él, milyen volt kiskamaszként felállnia a tehetségkutató színpadára, milyen volt versenyzőként énekórákra járnia, vagy éppen a koreográfiát gyakorolnia.

Sok olyan helyzet van, amikor azon gondolkodom, hogy nekem milyen élményeim voltak annak idején. Azt gondolom, nekem valahol előnyöm is talán, hogy szerepeltem ebben a tehetségkutatóban, és meg is nyertem. Nagyon sok az átkötés a mostani helyzetre, és rengeteg olyan dolgot tudok átadni a mentoráltjaimnak, amiket én is átéltem. Ilyen az, hogy miként kell viselkedni az első élő adásban, vagy hogyan kell létezni a színpadon. Először nagyon meg voltak szeppenve, és félénkek voltak. Ez nekem is újdonság volt, mivel emlékszem, hogy annak idején úgy jöttem-mentem itt, hogy ezt nekem találták ki!

– tekintett vissza Tóth, hozzátéve: ebben szerinte neki is van mit tanulnia, de igyekszik a versenyzőihez igazodni, ők pedig hozzá.