Most Wanted: „Ellazáskodtuk, balekok voltunk” – egy győri lakos segített elfogni G.w.M-éket

Sebestyén Balázsék elkapták G.w.M-et és Bárdosi Sándort a Most Wanted – A hajsza szerdai részében, miután rengeteg lakossági feljelentést kaptak Győrből. Egy Rita nevű nő még a banki időpontjára is fittyet hányt, hogy segítsen az RTL-es nyomozóknak a rabruhás celebek nyomára bukkanni.

G.w.M és Bárdosi Sándor órákon át csak lazulgatott a városban, kebaboztak, fagyiztak, helyiekkel beszélgettek. Éppen indultak volna tovább, amikor a nyomozócsapat lecsapott rájuk.

Kiesésük után nyilatkoztak, és azt mondták, jó volt a fagyi Győrben, ahol sokan szeretik őket, de Sebestyén Balázst is.

Ellazáskodtuk, vártuk a repülőnket. Túl magabiztosak voltunk. Éreztük, hogy indulnunk kell, de valahogy leragadtunk az emberek között és jól éreztük magunkat. Végzetes hiba volt, de én azt gondolom, megérdemelték, jók voltak

– mondta G.w.M, Bárdosi pedig hozzátette:

Nem érdemeltük meg, balekok voltunk.

Azt is mondta, hogy szégyelli magát, amiért náluk rosszabb menekülő párosok még versenyben vannak.