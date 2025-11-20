Most Wanted: „Ellazáskodtuk, balekok voltunk” – egy győri lakos segített elfogni G.w.M-éket

Sebestyén Balázsék elkapták G.w.M-et és Bárdosi Sándort a Most Wanted – A hajsza szerdai részében, miután rengeteg lakossági feljelentést kaptak Győrből. Egy Rita nevű nő még a banki időpontjára is fittyet hányt, hogy segítsen az RTL-es nyomozóknak a rabruhás celebek nyomára bukkanni.
G.w.M és Bárdosi Sándor órákon át csak lazulgatott a városban, kebaboztak, fagyiztak, helyiekkel beszélgettek. Éppen indultak volna tovább, amikor a nyomozócsapat lecsapott rájuk.
Kiesésük után nyilatkoztak, és azt mondták, jó volt a fagyi Győrben, ahol sokan szeretik őket, de Sebestyén Balázst is.
Ellazáskodtuk, vártuk a repülőnket. Túl magabiztosak voltunk. Éreztük, hogy indulnunk kell, de valahogy leragadtunk az emberek között és jól éreztük magunkat. Végzetes hiba volt, de én azt gondolom, megérdemelték, jók voltak
– mondta G.w.M, Bárdosi pedig hozzátette:
Nem érdemeltük meg, balekok voltunk.
Azt is mondta, hogy szégyelli magát, amiért náluk rosszabb menekülő párosok még versenyben vannak.
Nekem meggyőződésem, hogy simán lehoztuk volna ezt a 6 napot. Perceken múlt, egyébként, mert már elindultunk az autóhoz. (…) Láttad, mennyire örültek, amikor megfogtak? Azt hitték, hogy sosem kapnak el minket.