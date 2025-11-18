„Hallottuk a híreket” – a TV2-n is a Csillag Születik szellentőmutatványosán élcelődtek

Mint arról beszámoltunk, a Csillag Születik második élő adásában egy Ichikawa nevű japán versenyző is bemutatkozott a nézőknek mint komikus. Bár Molnár Áron azt mondta neki, hogy nagyon jó energiákkal jött be a stúdióba, a színész hamar kiborult a Tokióból érkező versenyző produkciójától. A férfi először kacsahangot utánzott a szellentésével, aminek láttán és hallatán Molnár szinte rögtön benyomta a piros gombot, ByeAlexszel egyetemben.

A Molnárral mindig szívesen vitázó Vasvári Vivien ezt „a hazai televíziózás egyik legtaszítóbb pillanatának” nevezte.

A TV2-n sem mentek el az ügy mellett, a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában élcelődtek is ezen, vette észre a story.hu. Till Attila kissé belekeveredett a mondandójába élő adásban, mert Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András megállás nélkül nevetgéltek valamin. Erre aztán reagált a műsorvezető: