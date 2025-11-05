Nagy csalódást okozott a legjobban várt karácsonyi reklám

„Ha nem találsz szavakat, találd meg az ajándékot” – vagyis, ha nem tudod elmondani valakinek, hogy mit érzel iránta, ajándékozd meg valamivel, ami majd elmondja helyetted: ez a fő üzenete a John Lewis brit prémium-áruházlánc 2025-ös karácsonyi reklámjának, ami sokakban keltett csalódást.
Mint korábban írtuk, az idei karácsonyi szezont kissé korán, már a halloweeni hétvégét követő első hétfőn, vagyis november 3-án indította el az ünnepi hangulatot és az év végi stresszt párhuzamba állító reklámja közzétételével a Marks & Spencer.
Nem sokat váratott magára a karácsonyi reklámok koronázatlan királya, a viccesen megható ünnepi kisfilmjeiről híres John Lewis sem. A november 4-én közzétett, kétperces videó főszereplője egy középkorú apa, akit a fiától kapott bakelitlemez visszaröpít kölyökkorába.
Rengeteg néző véli úgy, hogy hosszú évek óta ez a legrosszabb John Lewis karácsonyi reklám. Van, aki szerint a kisfilm nyakatekert és valamiféleképpen sötét tónusban beszél az apa-fiú viszonyról. Más szerint teljesen hiányzik belőle a karácsony hangulata – írja a Sun című brit bulvárlap.
Harry Wallop újságíró azonban továbbment a kritikával és rámutatott, hogy szerinte a reklám a Netflixen futó Kamaszok (Adolesence) című sorozat koppintása, ahogy az sem tetszik neki, hogy 2025-ben egy karácsonyi reklám a (hozzá hasonló) középkorú férfiakat célozza.
The John Lewis Christmas advert. More Adolescence than Monty the Penguin.
Yes, it’s the first time John Lewis has featured a father-son relationship in 18 years. And it’s all very anxiety-inducing.
My thoughts… pic.twitter.com/KlIvvC2gDB
— Harry Wallop (@hwallop) November 4, 2025