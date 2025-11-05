Nagy csalódást okozott a legjobban várt karácsonyi reklám

„Ha nem találsz szavakat, találd meg az ajándékot” – vagyis, ha nem tudod elmondani valakinek, hogy mit érzel iránta, ajándékozd meg valamivel, ami majd elmondja helyetted: ez a fő üzenete a John Lewis brit prémium-áruházlánc 2025-ös karácsonyi reklámjának, ami sokakban keltett csalódást.

Mint korábban írtuk, az idei karácsonyi szezont kissé korán, már a halloweeni hétvégét követő első hétfőn, vagyis november 3-án indította el az ünnepi hangulatot és az év végi stresszt párhuzamba állító reklámja közzétételével a Marks & Spencer.

Nem sokat váratott magára a karácsonyi reklámok koronázatlan királya, a viccesen megható ünnepi kisfilmjeiről híres John Lewis sem. A november 4-én közzétett, kétperces videó főszereplője egy középkorú apa, akit a fiától kapott bakelitlemez visszaröpít kölyökkorába.

Rengeteg néző véli úgy, hogy hosszú évek óta ez a legrosszabb John Lewis karácsonyi reklám. Van, aki szerint a kisfilm nyakatekert és valamiféleképpen sötét tónusban beszél az apa-fiú viszonyról. Más szerint teljesen hiányzik belőle a karácsony hangulata – írja a Sun című brit bulvárlap.

Harry Wallop újságíró azonban továbbment a kritikával és rámutatott, hogy szerinte a reklám a Netflixen futó Kamaszok (Adolesence) című sorozat koppintása, ahogy az sem tetszik neki, hogy 2025-ben egy karácsonyi reklám a (hozzá hasonló) középkorú férfiakat célozza.