Új Múmia-film jön: Brendan Fraserrel és Rachel Weisz-szel is tárgyalnak

Az Entertainment Weekly értesülései szerint Brendan Fraser és Rachel Weisz tárgyalásokat folytatnak egy új Múmia-filmről, ami a Universal égisze alatt készül. A filmet Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett rendezi.

Ez lenne Fraser visszatérése A múmia univerzumába 17 év után, Weisz pedig 24 évet követően kerülne ismét a tűzről pattant könyvtáros szerepébe.

Az 1999-ben készült kalandfilmben Fraser alakította Rick O’Connellt kincsvadászt, aki a legendás Holtak Városát keresi. Útja során összeáll Evelyn Carnahan (Weisz) könyvtárossal és annak testvérével, Jonathannal (John Hannah), és véletlenül felébresztik Imhotepet (Arnold Vosloo), egy áruló egyiptomi papot, akit egykor mumifikáltak, miután meggyilkolta Seti fáraót.

2017-ben a Universal próbálkozott egy reboottal, amelyben Tom Cruise játszotta a főszerepet, de óriási kereskedelmi és kritikai bukta lett.

Egyelőre nem világos, hogy az új film ott folytatja-e, ahol az előző filmek abbamaradtak, vagy teljesen szakít a múlttal.

„Stephen Sommers filmje kiválóan viszi tovább a laza kalandfilmes hangulatot, amiben jól megfér az akció és a horror a poénokkal és az elfeledett templomok mélyén rejlő ősi átkokkal. Azóta nagyon visszaszorult ez a fajta könnyed kalandfilm a mozik kínálatából. Az olyan harmatos kísérletekről ne is beszéljünk, mint A nemzet aranya vagy A Da Vinci-kód, talán egyedül A karib-tenger kalózai lett még hasonlóan kultikus az elmúlt két évtizedből. A múmia így épp jókor robban be ahhoz, hogy egy újabb nemzedék Indiana Jonesává válhasson” – írta a film huszadik évfordulóján a 24.hu kritikusa.