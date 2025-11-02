megasztártóth gabibalogh krisztofer
Tóth Gabi bevette a zenekarába Balogh Krisztofert

2025. 11. 02. 08:15
Tegnap láthatták a nézők a Megasztár második élő show-ját, melynek végén Tóth Gabinak két versenyzőjétől is el kellett búcsúznia. Az énekesnőnek már az első élő adásban is kiesett egy mentoráltja, Balogh Krisztofer – akit korábban az otthonába is befogadott – ami miatt Tóth némi kritikával illette a műsor készítőit.

A tegnap esti adás elején az énekesnő azt mondta, olvasgatta a kommenteket, melyek szerint sokan sajnálták, hogy Balogh Krisztofernek kellett hazamennie, bejelentette viszont, hogy bevette a fiút a zenekarába.

Ott lesz velem a színpadon, viszem, és minél több lehetőséget igyekszem majd neki adni

– osztotta meg a nézőkkel Tóth Gabi.

A műsorban egyébként egy második bejelentésre is sor került: kiderült, hogy jövőre is lesz Megasztár.

