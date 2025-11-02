megasztártóth gabijánoki márióbura connie
Megasztár: Tóth Gabi két versenyzője kiesett, egyiküket karon fogta és el is vezette a nyilatkozattétel előtt az adás végén az énekesnő

2025. 11. 02. 07:55
A Megasztár második élő adásának végén három versenyző került veszélyzónába: Bura Connie, Jánoki Márió és Kökény Lali. A nézőktől Bura kapta a legkevesebb szavazatot, így elsőként neki kellett búcsúznia. Mint mondta, számított a kiesésre, ezért nem ideges és nem is csalódott.

A műsorvezetők érdeklődésére a versenyző mestere, Tóth Gabi azt mondta, nem szól semmit, csak annyit, hogy Bura Connie tehetségű emberek nyertek meg Megasztárokat, most meg kiesnek a második adásban.

Hát így megy a világ egy olyan irányba, aminek nem biztos, hogy én szeretnék ilyenfajta része lenni, hanem mondjuk valami olyan békésebbnek, igazságosabbnak, ami az értékekről szól. Bura Connie az egyik legjobb énekese volt ennek a versenynek, úgyhogy ez nagyon szépen megmutatja azt, hogy hol tartunk, ha egy ilyen énekes kieshet egy Megasztárban

– jelentette ki az énekesnő, hozzátéve: nem indítja útnak kiesett versenyzőjét, menni fog vele, fogja a kezét.

Ott leszünk, megyünk. Jó zenekar, jó dalok, sok koncert, rengeteg koncert, zenekaros felállás, saját dalok. Körülveszi az egész családja, zenével van, nincs miért aggódni. Hölgyeim és uraim, Bura Connie, fogják még hallani a nevét!

Bura távozása után a zsűrinek kellett döntenie, hogy Jánoki Máriót vagy Kökény Lalit mentik meg. Mivel a mesterek mindkét versenyzőnek két-két szavazatot adtak, ismét a nézői szavazatok döntöttek, melyeknek értelmében Jánoki Márió esett ki.

Amikor a műsorvezetők a kiesett versenyző mesteréhez, Tóth Gabihoz fordultak, az énekesnő nem kommentálta a történteket. Karon fogta látássérült versenyzőjét, mondván: „gyere, kimegyünk, jó?”.

Gyere, karolj belém! Köszönjük, Jánoki Márió!

– mondta Tóth Gabi, mire a közönség ujjongásban tört ki.

Bár a műsorvezetők szerették volna Jánokit is szóra bírni, az énekesnő a kijárat felé vezette őt, így nem sikerült szóra bírniuk a kiesett versenyzőt.

