Heidi Klum idén is kimaxolta a Halloweent

Heidi Klum a minap szokásához hűen halloweeni partit adott, ahol nem meglepő módon idén is az övé volt a leglátványosabb jelmez: a görög mitológiából ismert Medusának öltözött, férje, Tom Kaulitz pedig kővé dermedt katona volt mellette.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Átalakulásáról videót is mutatott az 52 éves szupermodell:
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Kapcsolódó
Heidi Klumot idén sem lehetett felismerni halloweeni jelmezében
Szokásához híven mindent elkövetett, hogy felülmúlja előző évi jelmezét.