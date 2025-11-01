heidi klum
Heidi Klum idén is kimaxolta a Halloweent

TheStewartofNY / Getty Images
2025. 11. 01. 09:58
TheStewartofNY / Getty Images

Heidi Klum a minap szokásához hűen halloweeni partit adott, ahol nem meglepő módon idén is az övé volt a leglátványosabb jelmez: a görög mitológiából ismert Medusának öltözött, férje, Tom Kaulitz pedig kővé dermedt katona volt mellette.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Heidi Klum (@heidiklum) által megosztott bejegyzés

Átalakulásáról videót is mutatott az 52 éves szupermodell:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Heidi Klum (@heidiklum) által megosztott bejegyzés

