Stohl Luca váltja Krug Emíliát az ATV reggeli műsorában

Farkas Norbert / 24.hu
2025. 10. 31. 16:32
Stohl Luca lesz az ATV Start új műsorvezetője, miután Krug Emília november elején távozik a csatornától. Stohl tehát ezentúl nemcsak a Híradóban, hanem a reggeli élő közéleti-politikai műsorban is dolgozik majd.

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója úgy érezte, hogy három és fél év után itt az ideje, hogy más feladatot is kapjak, és szeretnék, ha az ATV Startban műsorvezetőként dolgoznék. Bevallom, nagyon örültem a lehetőségnek, mert amellett, hogy megtiszteltetés ezzel a csapattal dolgozni, én nagyon szeretem a reggeli műsor formátumát, korábban is dolgoztam már és szerettem ilyen műsort készíteni

árulta el a Blikknek a műsorvezető, aki továbbra is kétlaki életet él: havi 10-12 napot tölt Magyarországon, a többit Németországban. A tervek szerint két és fél éves kislányával, Rózával ingázik majd a két ország között.

Szerencsére úgy néz ki, hogy meg tudjuk oldani, hogy ugyanannyit legyek Magyarországon, mint eddig. A hétköznap reggeleket fogom ez idő alatt a Startban tölteni, a hétvégéket és néhány az estét a Híradóban

– magyarázta Stohl Luca.

Krug Emília egy másik műsorának Somos András lesz a műsorvezetője.

