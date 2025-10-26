megasztár
Élet-Stílus

Sokan hiányolták, ezért a Megasztár 8-ban újra van Csillagdal

TV2
admin Csontos Kata
2025. 10. 26. 10:38
TV2
Mutatjuk a legújabb Csillagdalt, amit a döntősök a szombati adásban adtak elő először.

Idén újra készült Csillagdal Megasztárban, amit a 13 döntős közösen mutatott be szombaton, az első élő show elején. A dal zenéjét a műsor zenei producere, Szabó Zé szerezte, a szövegírásban Marics Peti is közreműködött.

Tavaly nem volt Csillagdalunk, szerintem ezt kicsit bánjuk is. Sok néző is írta, hogy nagyon vágynak egy új Csillagdalra, úgyhogy idén lesz új Csillagdal

árulta el Farkas Ákos, a műsor kreatív producere a premier előtt a Tények Pluszban.

A 2025-ös Csillagdalt itt lehet meghallgatni:

Kapcsolódó
Megasztár: hárman estek ki az első élő show végén, Tóth Gabi és Curtis szerint nem volt igazságos az este
Tóth Gabi nem volt hajlandó dönteni két versenyzője sorsáról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szőlő utcai ügy: A KDNP bocsánatkérést vár
Donald Trump a vörös szőnyegen táncolt a Kuala Lumpur-i repülőtéren
Egy autó a Dunába, egy másik a Sióba hajtott
Nagy Feró az RTL-nek is kifejtette véleményét a Szőlő utcai lányokról: „Jaj már, ki kényszerítette őket?”
Udvaros Dorottya Nagy Feróról: Kérjen bocsánatot és adja vissza a Kossuth-díjat!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik