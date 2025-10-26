Sokan hiányolták, ezért a Megasztár 8-ban újra van Csillagdal

Idén újra készült Csillagdal a Megasztárban, amit a 13 döntős közösen mutatott be szombaton, az első élő show elején. A dal zenéjét a műsor zenei producere, Szabó Zé szerezte, a szövegírásban Marics Peti is közreműködött.

Tavaly nem volt Csillagdalunk, szerintem ezt kicsit bánjuk is. Sok néző is írta, hogy nagyon vágynak egy új Csillagdalra, úgyhogy idén lesz új Csillagdal

– árulta el Farkas Ákos, a műsor kreatív producere a premier előtt a Tények Pluszban.

A 2025-ös Csillagdalt itt lehet meghallgatni: