Ellopott egy mentőautót, benne egy beteggel

24.hu
2025. 10. 26. 15:39
Egy karambolhoz kiérkezett mentőkocsit lopott el egy férfi, az ámokfutásnak egy második ütközés vetett véget.

Egy 33 éves michigani férfit letartóztattak, miután péntek délután ellopott egy mentőautót, amelyben épen egy mentős ápolt egy beteget – számolt be róla a FOX 2 Detroit.

Egy hármas karambolhoz hívták ki a mentőautót, mikor a baleset egyik részvevője, beugrott a mentőautó vezetőülésébe és elhajtott. A rendőrök követték a férfit, akit később Changlin Liként azonosítottak, időnként 110 kilométer per órás sebességgel hajtott, több közlekedési lámpát figyelmen kívül hagyott, egy munkásokkal teli építési területen áthajtott, a mentőautó egyik kereke defektet is kapott.

Végül a száguldozásnak az vetett végett, hogy még egy karambol történt Li részvételével. Nekiment egy másik autónak, a mentőautó ki is gyulladt.

A második baleset résztvevői – a mentős, az eredeti ápolt, és a második baleset sérültje, valamint Li – is nagyjából jól vannak. Az autóban ápolt 72 éves férfit vállficammal és bordatöréssel szállították kórházba – írta a CBS News.

A helyi, navi-i rendőrség közlése szerint Li megpróbált

  • elmenekülni a második ütközés helyszínéről,
  • az egyik rendőr fegyverét is el akarta venni,

sikertelenül. Egy kést találtak nála a motozáskor. Kórházba szállították, ahol megint megpróbálta egy rendőr fegyverét kivenni a tokjából. Ugyancsak nem járt sikerrel.

A bíró 5 millió dollárban állapította meg Li óvadékát. Következő bírósági megjelenése november 3-án lesz.

