Ellopott egy mentőautót, benne egy beteggel

Egy 33 éves michigani férfit letartóztattak, miután péntek délután ellopott egy mentőautót, amelyben épen egy mentős ápolt egy beteget – számolt be róla a FOX 2 Detroit.

Egy hármas karambolhoz hívták ki a mentőautót, mikor a baleset egyik részvevője, beugrott a mentőautó vezetőülésébe és elhajtott. A rendőrök követték a férfit, akit később Changlin Liként azonosítottak, időnként 110 kilométer per órás sebességgel hajtott, több közlekedési lámpát figyelmen kívül hagyott, egy munkásokkal teli építési területen áthajtott, a mentőautó egyik kereke defektet is kapott.

Végül a száguldozásnak az vetett végett, hogy még egy karambol történt Li részvételével. Nekiment egy másik autónak, a mentőautó ki is gyulladt.

A második baleset résztvevői – a mentős, az eredeti ápolt, és a második baleset sérültje, valamint Li – is nagyjából jól vannak. Az autóban ápolt 72 éves férfit vállficammal és bordatöréssel szállították kórházba – írta a CBS News.

A helyi, navi-i rendőrség közlése szerint Li megpróbált

elmenekülni a második ütközés helyszínéről,

az egyik rendőr fegyverét is el akarta venni,

sikertelenül. Egy kést találtak nála a motozáskor. Kórházba szállították, ahol megint megpróbálta egy rendőr fegyverét kivenni a tokjából. Ugyancsak nem járt sikerrel.

A bíró 5 millió dollárban állapította meg Li óvadékát. Következő bírósági megjelenése november 3-án lesz.