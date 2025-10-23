Egyéves gyermeke karjára tetováltatott, hogy nyerhessen egy lakást

Lakást akart nyerni egy pár, ezért azt az őrült ötletetet találták ki, hogy egyéves kisfiuk karjára tetoválnak egy feliratot- írja a The Sun. Minderről videó is készült, amelyben látható, ahogy apja lefogja a sírő kisgyereket, akire a tetoválóművész a „Mellstroy-Game” nevű online casino nevét varrja fel. A videót a kisgyerek anyja készítette, a lap azonban nem osztotta meg a felvételt, amit az Express szerint az orosz médiafelügyelet is vizsgál. Néhány képkockákat a The Sun cikkében tud megnézni.

Horror moment parents ‘tattoo’ screaming one-year-old baby https://t.co/GmLyMvznh4 — The US Sun (@TheSunUS) October 23, 2025



A szülők azt állították, hogy egy online versenyben vettek részt, amit Mellstroy, valódi nevén Andrey Burim szervezett. A 26 éves moszkvai streamer azt ígérte, hogy több mint 45 500 font (picivel több, mint 20 millió forint) értékű lakást ad azoknak, akik a legmeghökkentőbb videóval promotálják az online kaszinóját.

Nem tudtuk, hogy mivel lepjünk meg Mellstroy, úgy döntöttünk, hogy tetoválást csináltatunk az egyéves gyermekünknek

– üzente az anyuka.

A nő hozzátette, hogy már három éve albérletben laknak, és nem engedhetik meg maguknak, hogy lakást vegyenek.

Teljesen eladósodtunk. Szeretnénk megnyerni ezt a versenyt!

– mondta a videóban.

A felvétel gyorsan elterjedt, rengetegen megnézték, de abban nagy vita volt, hogy a tetoválás igazi volt-e. Voltak, akik szerint a szülők trükköztek, hogy nyerjenek, az egyik kommentelő viszont azt írta, lehet, hogy a tetkó nem volt igazi, de az látható, hogy a baba végig sírt a videó alatt. A felhasználók többsége azonban inkább elítélte a szülőket a tettük miatt.

Mellstroy-nak egyébként 7,6 millió követője van a közösségi médiában.