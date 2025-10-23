tetoválásegyévesfiúgyerek
Egyéves gyermeke karjára tetováltatott, hogy nyerhessen egy lakást

2025. 10. 23. 21:28
Az anyuka azt mondta, hogy albérletben élnek és nagyon eladósodtak, ezért részt vettek egy játékban.

Lakást akart nyerni egy pár, ezért azt az őrült ötletetet találták ki, hogy egyéves kisfiuk karjára tetoválnak egy feliratot- írja a The Sun. Minderről videó is készült, amelyben látható, ahogy apja lefogja a sírő kisgyereket, akire a tetoválóművész a „Mellstroy-Game” nevű online casino nevét varrja fel. A videót a kisgyerek anyja készítette, a lap azonban nem osztotta meg a felvételt, amit az Express szerint az orosz médiafelügyelet is vizsgál. Néhány képkockákat a The Sun cikkében tud megnézni.


A szülők azt állították, hogy egy online versenyben vettek részt, amit Mellstroy, valódi nevén Andrey Burim szervezett. A 26 éves moszkvai streamer azt ígérte, hogy több mint 45 500 font (picivel több, mint 20 millió forint) értékű lakást ad azoknak, akik a legmeghökkentőbb videóval promotálják az online kaszinóját.

Nem tudtuk, hogy mivel lepjünk meg Mellstroy, úgy döntöttünk, hogy tetoválást csináltatunk az egyéves gyermekünknek

– üzente az anyuka.

A nő hozzátette, hogy már három éve albérletben laknak, és nem engedhetik meg maguknak, hogy lakást vegyenek.

Teljesen eladósodtunk.  Szeretnénk megnyerni ezt a versenyt!

– mondta a videóban.

A felvétel gyorsan elterjedt, rengetegen megnézték, de abban nagy vita volt, hogy a tetoválás igazi volt-e. Voltak, akik szerint a szülők trükköztek, hogy nyerjenek, az egyik kommentelő viszont azt írta, lehet, hogy a tetkó nem volt igazi, de az látható, hogy a baba végig sírt a videó alatt. A felhasználók többsége azonban inkább elítélte a szülőket a tettük miatt.

Mellstroy-nak egyébként 7,6 millió követője van a közösségi médiában.

