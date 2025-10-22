Zalatnay Sarolta a Békemenetről: Lélekben ott leszek veletek!

Zalatnay Sarolta nemrég a Borsnak beszélt arról, hogy bár nagyon készült a csütörtöki Békemenetre, nem fog tudni részt venni az eseményen, mert csúnyán lebetegedett.

Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség megint hallassa a hangját, és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen. Készültem is rá, hogy együtt vonulok a százezres tömeggel, hogy a végén meghalhassam Orbán Viktor ünnepi beszédét

– mondta a portálnak az énekesnő, aki úgy tervezte, az esemény után Niki lánya születésnapját is megünneplik, hiszen ő a „forradalom gyermeke”, betegsége miatt azonban „mindkét buli elmarad”.

Elkapott valami csúnya felső légúti betegség. Azt is csak remélni tudom, hogy nem Covid, mert hallottam, hogy megint nőni kezdett a megbetegedések száma. No, de nem panaszkodni szeretnék, inkább csak sajnálkozom azon, hogy nem lehetek ott a Békemeneten. De lélekben ott leszek veletek!

Zalatnay később arról is beszélt a portálnak, hogy már két Digitális Polgári Körnek is tagja.

Először a Női Digitális Polgári Körhöz csatlakoztam, mert nagyon tisztelem Marsi Anikót, aki az egyik alapítótag. Örülök, hogy már közel háromezren vagyunk. Követem a Facebookon a posztokat, és persze olvasom a kommenteket is. Nagyon tetszik, hogy ott képesek az emberek a normális kommunikációra, ami különösen fontos most, hogy az interneten eldurvultak a dolgok. A Női DPK számomra a nyugalom szigetét jelenti az online térben

– magyarázta Zalatnay, aki az Állatvédelmi DPK-nak is tagja lett.

Nagy boldogság számomra, hogy az állatvédelem egy külön DPK-val kapott hangsúlyt. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos munkáját nagyra becsülöm, így külön öröm számomra, hogy egy digitális Polgári Körbe tartozunk

– tette hozzá.

