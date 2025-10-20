Tehenek előtt lépett fel a jazz-zenekar – videó

Egy Bolton melletti farmon észrevették, hogy a teheneiknek tetszik a hangszórókból szóló jazz, ezért meghívtak egy helyi zenekart, hogy játsszanak a csordának.

A közönségünk fogságban volt, hiszen nem tudtak közben elmenekülni, de úgy tűnt, élvezték az előadásunkat

– mondta a Dixie Beats jazzegyüttes vezetője, John Percival a Smithills Open Farm szavasmarháiról, ahogy azt is:

Szeretik a kellemes dalokat, de nem túl hangosan, szóval egyértelműen válogatós közönségről van szó.

Majd hozzátette még a BBC-nek: „Egy-kettő közülük még a trombitámat is megízlelte, szóval alaposan ki kell tisztítanom, miután hazaérek.”