boltonfarmjazznagy-britannia
Élet-Stílus

Tehenek előtt lépett fel a jazz-zenekar – videó

24.hu
2025. 10. 20. 23:54
Állítólag kedvelik a műfajt.

Egy Bolton melletti farmon észrevették, hogy a teheneiknek tetszik a hangszórókból szóló jazz, ezért meghívtak egy helyi zenekart, hogy játsszanak a csordának.

A közönségünk fogságban volt, hiszen nem tudtak közben elmenekülni, de úgy tűnt, élvezték az előadásunkat

– mondta a Dixie Beats jazzegyüttes vezetője, John Percival a Smithills Open Farm szavasmarháiról, ahogy azt is:

Szeretik a kellemes dalokat, de nem túl hangosan, szóval egyértelműen válogatós közönségről van szó.

Majd hozzátette még a BBC-nek: „Egy-kettő közülük még a trombitámat is megízlelte, szóval alaposan ki kell tisztítanom, miután hazaérek.”

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

BBC Manchester (@bbcmanchester) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik