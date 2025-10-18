Halott anyjával élt egy lakásban a spanyol férfi, az otthon talált tartós ételeket ette

Mallorcán letartóztattak egy 43 éves férfit, miután kiderült: a lakásban rejtegeti egy hónapja elhunyt anyját.

A kiérkező rendőrök azt látták, hogy az idős asszony élettelenül fekszik az ágyán, a rádiója még mindig be van kapcsolva, és a ventilátor is még működik.

A halott nő fia, akit a Mirror cikkében – a helyiekre hivatkozva – Javier S. néven emlegetnek, beismerte a rendőröknek, hogy szigetelőszalaggal zárta le az egy hónapja, 80 éves korában meghalt Antonia hálószobájának ajtaját, hogy ne érezze az oszlásnak induló holttest szagát.

A férfi állítja: ő maga nyolc évek óta nem hagyta el a lakást.

Ezt megerősítették a szomszédok is, akik állítják, nagyjából 13 éve nem látták Javiert a környéken. A szomszédok jelentették be azt is, hogy több hete nem látták az idős nőt, ezért jelentek meg a lakásukon a rendőrök.

Javier S. – mivel korábban sem hagyta el a lakás, így például sosem ment vásárolni – az anyja halála óta azt ette, amit az idős nő vásárolt meg halála előtt: az otthon talált kekszet, rizst, csicseriborsót fogyasztotta.

A nyugdíjas asszony valószínűleg természetes halállal halt meg, fia is azt állítja, hogy nincs köze édesanyja halálához. Óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a folyamatban lévő nyomozás idejére.