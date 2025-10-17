Al Pacino Diane Keatonről: A társam volt, a barátom, aki boldogságot hozott az életembe

Múlt szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. Mint kiderült, a színésznő halálát tüdőgyulladás okozta. Keatontől azóta hollywoodi sztárok sora vett búcsút, nemrég pedig egykori kollégája és párja, Al Pacino is megemlékezett a színésznőről.

Mélyen megrázott Diane Keaton halála. Amikor először hallottam a hírt, megdöbbentem. Diane a társam, a barátom volt, aki boldogságot hozott az életembe, és több alkalommal is befolyásolta az életem irányát. Bár több mint harminc év telt el azóta, hogy együtt voltunk, az emlékek élénken élnek bennem, és a távozásával fájdalmas, megható erővel tértek vissza

– mondta a Deadline-nak Al Pacino, aki szerint Diane Keaton korlátok nélkül élt, és bármihez nyúlt, az onnantól hordozta a jellegzetes energiáját.

„Ajtókat nyitott mások előtt, generációkat inspirált, és megtestesítette azt az egyszer az életben adódó ajándékot, ami a munkáján és az életén keresztül sugárzott. A képernyőn mágneses volt – villámlás és báj, hurrikán és gyengédség. Csodálatos volt. A színészet volt a művészete, de ez csak egy volt a sok mód közül, ahogyan kifejezte fantáziáját és kreativitását. Az emberek hiányolni fogják, de ami ennél is több, emlékezni fognak rá. Olyan nyomot hagyott, ami nem halványulhat el. Megállíthatatlan, rugalmas és mindenekelőtt mélyen emberi volt. Mindig emlékezni fogok rá. Tudott repülni – és a szívemben mindig repülni fog.”