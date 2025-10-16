miló vikizsiga melinda
„Idén nem vállalta, hátha jövőre lesz mersze” – Zsiga Melinda kihívta Miló Vikit egy Sztárbox-meccsre

2025. 10. 16. 18:06
Miló Viki jelenleg a Házasság első látásra című műsorban látható a TV2-n, ám ha Zsiga Melinda kick-box bajnokon múlik, az ökölvívó-világbajnok az RTL Sztárbox című gálaműsorában is feltűnhet majd idővel.

A Blikk szúrta ki, hogy Zsiga nemrég egy Facebook-posztban intézett bokszmeccs-kihívást Milóhoz.

Akkor a botrányos házasélet után… Idén nem vállalta, hátha jövőre lesz mersze. Lesz időd készülni is. Kihívom Miló Vikit a Sztárbox keretein belül 3*2 perc 10-es kesztyű, fejvédő nélkül! Nem, nem a pénz miatt, sőt! Ha kevés lenne számodra, amit ajánl az RTL, felajánlom a részem, csak, mert nekünk van még egy elrendezetlen ügyünk. Biztosan emlékszel, igaz?

– tette fel a kérdést Zsiga.

