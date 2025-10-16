házasság első látásratv2miló viki
Élet-Stílus

„Attól érezné jól magát, ha lenne szex és elmondhatná, na, megvolt Miló Viki”– a nászúton kapott össze Attila és Viki

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 16. 07:07
TV2

Barcelonába utazott nászútra Miló Viki és férje, Attila a Házasság első látásra szerdai részében. Két alkalommal is feszültség alakult ki köztük: először akkor, mikor csónakázni mentek.

Miló azt sérelmezte sokadjára, hogy Attila testileg ne közeledjen hozzá.

– Lehet élni cölibátust fogadva, de akkor nem kell megházasodni, kapcsolatban lenni senkivel, hanem otthon kell lenni.

– Miért, te azt gondoltad, hogy felhúzod az ujjamra a gyűrűt, és már az első este szétdobom magam?

A volt bokszoló azt mondja, szerinte Attila azért erőlteti ezt, mert attól érezné jól magát, ha lenne szex közöttük, „és elmondhatná, hogy na, megvolt a Miló Viki”.

Majd a közös vacsorájukon is újra előjött a téma:

– Kértelek, hogy testileg ne közeledj hozzám!

– Jó! Viki, de hogy gondoltad ezt az egészet?!

– Úgy gondoltad, rögtön a nászéjszakán összebújva fogunk aludni?

– Nem kértem ilyet!

– De, kértél! Hát, pedig kértél, hogy bújjunk össze.

Miló szerint azzal sem probléma nincs, hogy nem akarja Attila kezét se megfogni, a férj viszont teljesen másként gondolkodik erről. Addig vitáztak, míg a volt sportoló fel nem állt az asztaltól, faképnél hagyva Attilát.

Itt a második vita:

Kapcsolódó
Házasság első látásra: „Olyannak tűnt, mint a leszakadt vagonajtó” – barátai nem voltak elragadtatva Miló Viki vőlegényétől
Többen is slamposnak találták a férfit, az ökölvívó azonban elégedett volt, amikor az oltárhoz lépett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó
Meglepő állapotban vették vissza az MNB-alapítványokhoz köthető céghálótól a Marczibányi téri sportközpontot
Ezek 2025 legbámulatosabb természetfotói
Díjmentesen lehet pénzt küldeni az OTP új funkciójával
Így dolgozhatott össze a leggazdagabb magyar és a kormányfő családja Hatvanpuszta luxusberuházásán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik