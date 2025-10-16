Barcelonába utazott nászútra Miló Viki és férje, Attila a Házasság első látásra szerdai részében. Két alkalommal is feszültség alakult ki köztük: először akkor, mikor csónakázni mentek.
Miló azt sérelmezte sokadjára, hogy Attila testileg ne közeledjen hozzá.
– Lehet élni cölibátust fogadva, de akkor nem kell megházasodni, kapcsolatban lenni senkivel, hanem otthon kell lenni.
– Miért, te azt gondoltad, hogy felhúzod az ujjamra a gyűrűt, és már az első este szétdobom magam?
A volt bokszoló azt mondja, szerinte Attila azért erőlteti ezt, mert attól érezné jól magát, ha lenne szex közöttük, „és elmondhatná, hogy na, megvolt a Miló Viki”.
Majd a közös vacsorájukon is újra előjött a téma:
– Kértelek, hogy testileg ne közeledj hozzám!
– Jó! Viki, de hogy gondoltad ezt az egészet?!
– Úgy gondoltad, rögtön a nászéjszakán összebújva fogunk aludni?
– Nem kértem ilyet!
– De, kértél! Hát, pedig kértél, hogy bújjunk össze.
Miló szerint azzal sem probléma nincs, hogy nem akarja Attila kezét se megfogni, a férj viszont teljesen másként gondolkodik erről. Addig vitáztak, míg a volt sportoló fel nem állt az asztaltól, faképnél hagyva Attilát.
Itt a második vita: