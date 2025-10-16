Barcelonába utazott nászútra Miló Viki és férje, Attila a Házasság első látásra szerdai részében. Két alkalommal is feszültség alakult ki köztük: először akkor, mikor csónakázni mentek.

Miló azt sérelmezte sokadjára, hogy Attila testileg ne közeledjen hozzá.

– Lehet élni cölibátust fogadva, de akkor nem kell megházasodni, kapcsolatban lenni senkivel, hanem otthon kell lenni. – Miért, te azt gondoltad, hogy felhúzod az ujjamra a gyűrűt, és már az első este szétdobom magam?

A volt bokszoló azt mondja, szerinte Attila azért erőlteti ezt, mert attól érezné jól magát, ha lenne szex közöttük, „és elmondhatná, hogy na, megvolt a Miló Viki”.

Majd a közös vacsorájukon is újra előjött a téma:

– Kértelek, hogy testileg ne közeledj hozzám! – Jó! Viki, de hogy gondoltad ezt az egészet?! – Úgy gondoltad, rögtön a nászéjszakán összebújva fogunk aludni? – Nem kértem ilyet! – De, kértél! Hát, pedig kértél, hogy bújjunk össze.

Miló szerint azzal sem probléma nincs, hogy nem akarja Attila kezét se megfogni, a férj viszont teljesen másként gondolkodik erről. Addig vitáztak, míg a volt sportoló fel nem állt az asztaltól, faképnél hagyva Attilát.

Itt a második vita: