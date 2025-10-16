kiara lord
Kiara Lord kamaszként otthon, egyedül szívta a kokaint: „Rendkívül keserves és szánalmas időszak volt”

2025. 10. 16. 15:26
Kiara Lord nemrég a Riposttal beszélgetett a kamaszkoráról, illetve arról, hogy akkoriban elég sok káros szert kipróbált. Azt mondja, igen lázadó szellemű tinédzser volt, főleg az osztálytársaihoz képest, akik nagyon jó nevelést kaptak a gimnáziumban.

Nekem pedig a kokain volt az, amire eléggé rácsúsztam abban az időben

– osztotta meg a portállal a felnőttfilmes sztár, aki jómódú családban nőtt fel, ám ez bevallása szerint nem tántorította el a droghasználattól.

Egy rendkívül keserves és szánalmas időszak volt számomra, mivel teljes mértékben antiszociális lettem tőle, és a legnagyobb probléma az volt, hogy még nem is csak buliban szívtam, hanem otthon, egyedül.

Mint mondja, annyira befeszült a szertől, hogy az utcára sem mert kilépni, és nagyon ijesztő volt számára, amikor párszor annyira elszédült, hogy azt hitte, elveszíti az eszméletét.

A Farm VIP egykori szereplője végül elvonó nélkül képes volt letenni a kokaint. Úgy fogalmaz, nem volt olyan komoly a helyzet, csupán egy nap úgy ébredt el, hogy elege van az aktuális életstílusából, és lehúzta a vécén a maradék anyagot. Bár azóta néhány alkalommal még élt a szerrel, mindig megbánta, amikor engedett a csábításnak.

Sok ideje nem volt már közöm a kokainhoz, és bárki felhozza vagy csak kiejti a szót a száján, már rendkívül rossz érzés fog el, ami valószínűleg soha nem fog változni, de úgymond még fizetnék is, csak ne kelljen felszívnom

– jelentette ki a realityszereplő, hangsúlyozva: senkinek sem ajánlja, hogy drogokat próbáljon ki, mivel azok nemcsak a testre tudnak rendkívül károsan hatni, de az emberi kapcsolatokra is.

