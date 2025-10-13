pumped gabo
Pumped Gabo vidékre költözött, gazdálkodik: „A ChatGPT segít nekem, mit hogyan kell”

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 13. 20:25
TV2

Pumped Gabo egy hevesi településen, Mónosbélen kezdett új életet. A híresség gazdálkodásra adta a fejét, írja az Index.

Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van.

Azt mondja, nem egyemeberes munka a családi ház fenntartása, jelenleg a kedvesével osztja meg otthonát.

Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon. A ChatGPT segít nekem, mit hogyan kell ültetni. Meg a helyiek is nagyon barátságosak.

Nagy tervei vannak: „Ezt a 3 hónapos Soundot itt vidéken kell megvalósítani – ha egy év alatt sikerül, akkor egy, ha tíz alatt, akkor tíz. Ez itt a földi mennyország kapuja. Nincs sok hely a világon, ami ennyire szerethető.”

