Nyolc élő békát nyelt le egy nő, de nem vált be a népi gyógyítóktól hallott praktika

Különös módon akarta kezelni a gerincsérv okozta hátfájását egy kínai asszony. A Metro által Zhangnek nevezett 82 éves nő fájdalomcsillapítók helyett nyolc élő békát nyelt le.

A Csöcsiang tartománybeli Hangcsouból származó asszony népi gyógyítóktól hallott a módszerről. Az első napon öt, másnap három közepes méretű élő békát nyelt le, de már a második napon komoly gyomorfájása lett.

Zhangot kórházba szállították, ahol megvizsgálták, és különösen magas oxifil-sejtszámot találtak a szervezetében, ami fertőzésre vagy vérképzőszervi betegségekre is utalhat.

Orvosa a vizsgálat után azt mondta: a nyolc élő béka lenyelésével paraziták jutottak be a nő szervezetébe, és valószínűleg galandféreggel fertőződött meg. A kórház egy másik orvosa szerint több más beteg is hasonló problémával és állapotban került hozzájuk.

Zhang asszony két hétig volt kórházban – szerencsére sikerült teljesen felépülnie, és már haza is engedték.