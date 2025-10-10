A Sztárboxban néhány hete lesérült PSG Ogli már biciklizik: „Elmondanám kedves senkiháziak, hogy megerősítem a combizmom”

Nem tartott sokáig PSG Ogli és Molnár Gusztáv összecsapása a Sztárboxban még szeptemberben: 10 másodperccel a meccs kezdete után mindketten a földre kerültek, majd a realityszereplő/TikTok-híresség húzni kezdte a lábát. Sérülését látva az edzője nem sokkal később bedobta a törölközőt.

PSG Ogli a történtek után az rtl.hu-nak adott interjút, elárulva, hogyan élte meg a vasárnap esti történéseket.

Nem vagyok jól. A meccs után rögtön jött egy ismerősöm a saját magánkórházából. MR-vizsgálatot csinált, és sajnos elszakadt a jobb térdemben az elülső keresztszalag.

A napokban a netes híresség követői furcsállták, hogy PSG Ogli hogyan képes biciklizni ilyen sérüléssel. A Ripost vette észre, hogy Instagramon üzent kritikusainak PSG Ogli:

Ez a videó akkor most egy pár fogyatékosnak fog szólni, akik fel vannak háborodva azon, hogy én hogy merek megint biciklire ülni, meg ezt, meg azt csinálni. Hát, akkor elmondanám nektek, kedves senkiháziak, hogy azért csinálom ezeket a programokat, amiket csinálok, hogy megerősítsem a combizmomat és ne kelljen műtéti beavatkozásnak sorra kerülnie. Szóval mielőtt hülyeséget beszéltek, szedjétek össze magatokat szerintem. Na, csumi!

Ha egyébként valaki arra kíváncsi, hogy egy elülső keresztszalag-szakadás utáni felépülés mennyi időbe telik, annak futballpéldákat tudunk mondani: átlagosan fél év, de nem ritka az egy év kihagyás is profi sportolóknál.