Wolf Kati: Kikérem magamnak, hogy NER kegyeltjének nevez bárki

A 444 publikált cikket azzal a címmel: Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott.

A címben szereplő Wolf Kati elolvasta a cikket, majd saját közösségi oldalán tételesen reagált az abban leírtakra.

2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviseltem az országot, a fellépésünk napján Orbán Viktor kiírta a Facebook-oldalára talán (?), nem emlékszem, mindegy is, hogy hajrá Kati. Szerintem amikor egy produkció egy országot képvisel, akkor bárki kiírhatja, mint egy nemzetközi sport megmérettetésen is, hogy hajrá. Kiírhatja a sarki pék, a tanítónéni, vagy a miniszterelnök. Erre reagálta egy német lap, hogy Orbán kegyeltje vagyok, bojkottáljanak. Inkább azt gondolom, túl jól ment a magyar versenydal, kellett egy kis kekeckedés tőlük is, rajtam csattant. Hol itt a NER?

Majd a köztévén futó A Dal című műsorról is ír, ahol többször volt zsűritag:

Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?

2016-ban kaptam egy díjat az önkéntes munkámért, ezt Balog Zoltán adta át, ő akkor még miniszter volt, képzelje, sem őt nem kérdeztem meg, sem a többi díjazottat, hogy hogyan gondolkodik az életről. Örültem a díjnak, azóta is itt díszeleg a zongorámon, és bár az egyetlen díjam, ami nem zenei, hanem az önkéntes munkámnak köszönhető, amit 15 éve, az X-Faktor óta rendszeresen végzek, és amire büszke is vagyok. Jöhet bárki, számos családon, gyermeken segítünk. Hol itt a NER?

Majd azzal zár: