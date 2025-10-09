Wolf Kati: Kikérem magamnak, hogy NER kegyeltjének nevez bárki

A 444 publikált cikket azzal a címmel: Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott.
A címben szereplő Wolf Kati elolvasta a cikket, majd saját közösségi oldalán tételesen reagált az abban leírtakra.
2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviseltem az országot, a fellépésünk napján Orbán Viktor kiírta a Facebook-oldalára talán (?), nem emlékszem, mindegy is, hogy hajrá Kati. Szerintem amikor egy produkció egy országot képvisel, akkor bárki kiírhatja, mint egy nemzetközi sport megmérettetésen is, hogy hajrá. Kiírhatja a sarki pék, a tanítónéni, vagy a miniszterelnök. Erre reagálta egy német lap, hogy Orbán kegyeltje vagyok, bojkottáljanak. Inkább azt gondolom, túl jól ment a magyar versenydal, kellett egy kis kekeckedés tőlük is, rajtam csattant. Hol itt a NER?
Majd a köztévén futó A Dal című műsorról is ír, ahol többször volt zsűritag:
Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?
2016-ban kaptam egy díjat az önkéntes munkámért, ezt Balog Zoltán adta át, ő akkor még miniszter volt, képzelje, sem őt nem kérdeztem meg, sem a többi díjazottat, hogy hogyan gondolkodik az életről. Örültem a díjnak, azóta is itt díszeleg a zongorámon, és bár az egyetlen díjam, ami nem zenei, hanem az önkéntes munkámnak köszönhető, amit 15 éve, az X-Faktor óta rendszeresen végzek, és amire büszke is vagyok. Jöhet bárki, számos családon, gyermeken segítünk. Hol itt a NER?
Majd azzal zár:
Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna, vagy lennék. Rengeteg eseményt tudnék felsorolni az életemből, ahol mindenféle vegyes politikai érzelmű ember között mozogtam, énekeltem, dolgoztam, koncerteztem, stúdióztam, zsűriztem, felléptem. Nekem ez a liberalizmus, hogy nem a politikai hovatartozás alapján ítélem meg az embereket. Hanem a tetteik alapján. Kint voltam a Pride-on, igen, nem először, sőt Svédországban évekkel ezelőtt énekeltem is az ottani Pride-on, mert nekem fontos kiállni kisebbségben lévő emberek mellett. Ez sem arról szól, hogy bárki kegyeltje lennék. Csinálom a dolgom, énekelek, alkotok, tanítok, és ebből élek meg. A számlámon nem talált soha és most sem egyetlen forintot, ami nem munkával került volna oda, hanem bárkihez való dörgölőzésből, és kegyeltje sem vagyok vagy voltam senkinek. Szóval kikérem magamnak, hogy NER vagy bármilyen kegyeltnek hív.