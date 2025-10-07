herceg erika
Herceg Erika: Volt egy vetélésem egy koncertsorozat közben

2025. 10. 07. 20:44
Szabó Gábor / RTL

Herceg Erika volt Lakatos Levente vendége a LEVENTESÓ legutóbbi epizódjában. A story.hu szemléje szerint a Megasztár mestere arról is beszélt a műsorban, hogy annak idején, amikor még a VIA Gra együttesben énekelt, a lánybanda tagjait igen szigorú szerződés kötötte: a súlya például nem mehetett 55 kiló fölé, mert büntetést kapott, tisztában volt továbbá azzal is, hogy ha teherbe esik, azonnal véget ér a megbízatása, lecserélik.

Abban az állapotban már nem tudsz ebben a kollektívában tovább dolgozni, mert sok utazással járt, és megterhelő koreográfiákat kellett színpadra vinni

– mesélte az énekesnő, aki a műsorvezető érdeklődésére elárulta, hogy ha nincs az együttes, meglehet, hogy ma már édesanya lenne.

Nem szeretek ilyen dolgokról beszélni kamerák előtt. De egy koncertsorozat közben volt egy vetélésem 2019 elején. Még csak néhány hetes volt, ám a teszt már megmutatta. Nem szóltam még senkinek, mert azt vártam, hogy elteljen két hónap. De sajnos elment a magzat, rengeteg nőnél benne van ez a pakliban. Ahogy hazajöttem, elmentem a nőgyógyászhoz, és kiderült az oka, de erről nem szeretnék beszélni.

A veszteség után az énekesnő elkezdett mérlegelni, meddig akar még benne lenni az együttesben, majd a következő évben főleg a családalapítás vágya miatt kilépett a bandából.

Azóta próbálkozunk. Egészégesek vagyunk mindketten, de úgy tűnik, még nem jött el az ideje

– tette hozzá Herceg Erika, aki hosszú évek óta él távkapcsolatban kazah származású, vállalkozóként tevékenykedő szerelmével.

