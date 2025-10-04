koktélbloody maryamerikai egyesült államokhomár
Ebben az étteremben 40 ezer forintba kerül egy Bloody Mary

2025. 10. 04. 20:50
shcherbak volodymyr / Getty Images

Elképesztő összegért, 120 dollárért, azaz közel 40 ezer forintért kínálnak egy pohár Bloody Maryt az amerikai Long Islanden található Greenport Harbor-i Claudio’s Waterfrontban – írja a New York Post. Az ital nem egy szokásos koktél:

a hagyományos Bloody Marybe többek között egy egész amerikai homárt tesznek.

Celeste Fierro ügyvezető szerint a vendégek odavannak a tételért, sokan csak ezért látogatnak el az étterembe. „Egy alkalommal egy leánybúcsús társaság ötöd rendelt az asztalhoz” – mondta, hozzátéve, rengeteg fotó készült.

Az étterem 155 éve üzemel, és kifejezetten tengergyümölcsei fókuszú. A különleges Blody Maryt tavaly vették fel a menüre, a klasszikus paradicsomleves-vodkás koktélt homárral, nyolc garnélarákkal és szalonnacsíkokkal, illetve olajbogyóval, zellerrel és grillezett jalapeñóval dobják fel.

Az ital azt követően vált népszerűvé, hogy elterjedt a közösségi oldalakon a híre és a képei, videói. Az egyik TikTok-videó már 3,1 millió megtekintésnél jár.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

NYC Food (@dontstopeatin) által megosztott bejegyzés


Fierro szerint eleinte csak néhány pohárral adtak el, ma viszont már heti 20–25 fogy. Igaz, sok felhasználónak nem tetszik túlságosan az extravagáns ötlet.

