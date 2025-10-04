Ebben az étteremben 40 ezer forintba kerül egy Bloody Mary

Elképesztő összegért, 120 dollárért, azaz közel 40 ezer forintért kínálnak egy pohár Bloody Maryt az amerikai Long Islanden található Greenport Harbor-i Claudio’s Waterfrontban – írja a New York Post. Az ital nem egy szokásos koktél:

a hagyományos Bloody Marybe többek között egy egész amerikai homárt tesznek.

Celeste Fierro ügyvezető szerint a vendégek odavannak a tételért, sokan csak ezért látogatnak el az étterembe. „Egy alkalommal egy leánybúcsús társaság ötöd rendelt az asztalhoz” – mondta, hozzátéve, rengeteg fotó készült.

Az étterem 155 éve üzemel, és kifejezetten tengergyümölcsei fókuszú. A különleges Blody Maryt tavaly vették fel a menüre, a klasszikus paradicsomleves-vodkás koktélt homárral, nyolc garnélarákkal és szalonnacsíkokkal, illetve olajbogyóval, zellerrel és grillezett jalapeñóval dobják fel.

Az ital azt követően vált népszerűvé, hogy elterjedt a közösségi oldalakon a híre és a képei, videói. Az egyik TikTok-videó már 3,1 millió megtekintésnél jár.

Fierro szerint eleinte csak néhány pohárral adtak el, ma viszont már heti 20–25 fogy. Igaz, sok felhasználónak nem tetszik túlságosan az extravagáns ötlet.