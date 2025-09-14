Pillanatokon belül meglehet a százezredik százéves japán

Szeptemberi adatok szerint 99 763 száz évnél idősebb ember él Japánban az egészségügyi minisztérium pénteki közleménye szerint.

Egy évvel ezelőtt 95 ezren voltak a japán százévesek, így a rekordot jelentő százezredik japán talán már be is töltötte századik születésnapját.

Persze a 95 ezer is rekord volt, ahogy az elmúlt ötvenöt évben a japán százévesek száma minden évben túlszárnyalta az előzőt – írja a BBC, hozzátéve, más ország közelében sincs a hasonlóan nagy számú százéves lakosnak.

Japánban a legmagasabb a várható élettartam a világ országai közül. A százévesnél idősebb japánok 88 százaléka nő. Tudomásunk szerint a világ legidősebb embere is japán: a Nara városában élő Kagava Sigeko 114 éves.

Ugyanakkor a kelet-ázsiai szigetország nemrég egy másik, negatív rekordot is elkönyvelt: 2024-ben 900 ezer fővel csökkent az ország népessége. A központi statisztikák kezdete, 1968 óta tavaly csökkent a legnagyobb mértékben a népesség egy év alatt.

Arról, hogy turistaként mennyibe kerül egy hetet eltölteni Japánban, ebben a cikkünkben írtunk.