Tüzet okozott szülei lakásában – a nézettségért

Egy bugulmai (Tatárföld) fiatal szeptember 10-én tüzet okozott szülei lakásában, majd a telefonjával videót készített a lángokról. A Shot nevű Telegram-csatorna szerint a 19 éves lány célja az volt, hogy a nézettséget generáljon a felvételnek az interneten.

Egy TikTok-trendet szeretett volna követni, ehhez pedig azt a megoldást választotta, hogy felgyújtotta az egyik ágyat a lakásban.

A lángok pillanatok alatt terjedtek tovább a szobában, a füst hamarosan a szomszéd lakásban is érezhető volt, ami a 116.ru hírportál szerint az ott élő asztmás lakó rosszullétéhez vezetett.

A tűzoltók a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet.

A hírek szerint az ifjú „tiktoker” először megpróbálta bebizonyítani apjának, hogy router gyulladt ki, és ez okozta a tüzet. Csakhogy a lány telefonjában megtalálták a videót, amelyen látható volt: a lány maga gyújtotta a tüzet.