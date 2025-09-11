aldiakcióruhakészletkisöprés
Ötforintos cipő az Aldiból? Túl szép, hogy igaz legyen?

Mohos Márton / 24.hu
admin Tóth Bálint Soma
2025. 09. 11. 17:53
Mohos Márton / 24.hu
A hét elején jelentette be a szupermarketlánc, hogy minden ruháért egységes, ráadásul napról napra csökkenő árat kérnek egy héten keresztül a boltjaikban. A kampány részeként már ötforintos cipőkről és széldzsekikről szólnak a hírek, de vajon marad-e az utolsó napra még bármi? Ennek próbáltunk utána járni az akció első óráiban. Az üzletlánc szerint a kiárusításnak bevallottan két célja van.

„Nem jövök a többi napon, mert nem marad addigra semmi. Inkább kifizetem érte a drágább árat, de akkor legyen miből választani” – magyarázta az Aldi legújabb akciójával kapcsolatban Mária, aki volt olyan előrelátó, hogy a szokatlan léptékű leárazási kampány első napján, csütörtök reggel fél 8-kor már a második Aldiba ment be munka előtt. Mindezt azért, hogy igen jutányos áron – darabonként 1000 forintért – felfrissítse a ruhatárát a holnapi névnapja alkalmából, ám végül csak a férjének talált ruhákat.

Mohos Márton / 24.hu

Az észak-pesti régió egyik legnagyobb Aldiját, a Vasas stadionjának árnyékában elbújó angyalföldi áruházat azért kerestük fel ezen a korai órán, hogy megtudjuk, mekkora az érdeklődés az üzletlánc új – egyes használtruha-üzletek árképzésére emlékeztető – akciója iránt, melynek keretében a következő egy hétben a boltokban forgalmazott ruhákat egységes áron lehet megvenni attól függetlenül, hogy kisfiúknak szánt Pókember-mezről, spongyabobos pólóról, kertészkedéshez való cipzáros, kapucnis polár pulóverről, cipőről, szandálról vagy papucsról van-e szó.

Ezer forintról indulunk, ám az árak napról napra csökkennek, így az Aldi ígérete szerint szeptember 17-én szerdán már csak 5 forintba kerülnek majd az akciós ruhák. Feltéve, hogy addig nem fogy el minden.

Az érdeklődés mértéke és a vásárlói vélemények mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy egyszerű, készletkisöpréssel egybekötött PR-fogásról van szó, amivel két legyet tudnak leütni egy csapásra – hiszen már a kampány bejelentésekor is üzletenként eltérő, a készlet erejéig tartó akciót jeleztek – vagy az üzletlánc felkészült arra is, hogy még az akció utolsó napján is tele legyenek a polcok különböző ruhadarabokkal. Ezért több Aldit is bejártunk, és a vállalat sajtóosztályát is megkerestük a az ötforintos széldzsekik rejtélye után kutatva.

