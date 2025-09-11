Ötforintos cipő az Aldiból? Túl szép, hogy igaz legyen?

„Nem jövök a többi napon, mert nem marad addigra semmi. Inkább kifizetem érte a drágább árat, de akkor legyen miből választani” – magyarázta az Aldi legújabb akciójával kapcsolatban Mária, aki volt olyan előrelátó, hogy a szokatlan léptékű leárazási kampány első napján, csütörtök reggel fél 8-kor már a második Aldiba ment be munka előtt. Mindezt azért, hogy igen jutányos áron – darabonként 1000 forintért – felfrissítse a ruhatárát a holnapi névnapja alkalmából, ám végül csak a férjének talált ruhákat.

Az észak-pesti régió egyik legnagyobb Aldiját, a Vasas stadionjának árnyékában elbújó angyalföldi áruházat azért kerestük fel ezen a korai órán, hogy megtudjuk, mekkora az érdeklődés az üzletlánc új – egyes használtruha-üzletek árképzésére emlékeztető – akciója iránt, melynek keretében a következő egy hétben a boltokban forgalmazott ruhákat egységes áron lehet megvenni attól függetlenül, hogy kisfiúknak szánt Pókember-mezről, spongyabobos pólóról, kertészkedéshez való cipzáros, kapucnis polár pulóverről, cipőről, szandálról vagy papucsról van-e szó.

Ezer forintról indulunk, ám az árak napról napra csökkennek, így az Aldi ígérete szerint szeptember 17-én szerdán már csak 5 forintba kerülnek majd az akciós ruhák. Feltéve, hogy addig nem fogy el minden.

Az érdeklődés mértéke és a vásárlói vélemények mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy egyszerű, készletkisöpréssel egybekötött PR-fogásról van szó, amivel két legyet tudnak leütni egy csapásra – hiszen már a kampány bejelentésekor is üzletenként eltérő, a készlet erejéig tartó akciót jeleztek – vagy az üzletlánc felkészült arra is, hogy még az akció utolsó napján is tele legyenek a polcok különböző ruhadarabokkal. Ezért több Aldit is bejártunk, és a vállalat sajtóosztályát is megkerestük a az ötforintos széldzsekik rejtélye után kutatva.