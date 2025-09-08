Bűnösnek vallotta magát a pilóta, aki begombázva le akarta kapcsolni a hajtóműveket

Ítéletet hozott egy oregoni bíróság Joseph Emerson ügyében, akit azzal vádoltak, hogy kábítószer hatása alatt, repülés közben megpróbálta leállítani egy utasszállító hajtóműveit – írja az NBC News.

Az incidens a Horizon Airlines 2059-es, a Washington államban fekvő Everettből San Franciscoba tartó járatán történt 2023 október 22-én. Nem Emerson irányította a gépet, de a pilótafülkében ült. A gépen, Emersonnal együtt 84 ember ült, közöttük tizenegy gyerek.

A repülőgép Oregon légterében járt, amikor Emerson azt mondta, nem érzi jól magát, majd hirtelen megpróbálta lehúzni a kart, amelyikkel leállíthatta volna a hajtóművek üzemanyagellátását. A pilóta és a másodpilóta megakadályozták a férfit, majd kényszerleszállást hajtottak végre Portlandben. Az incidens során senkisem sérült meg. Emerson később bevallotta, hogy a felszállás előtt hallucinogén gombát fogyasztott.

Emerson beismerte a bűnösségét, egy oregoni bíróság pedig légijárat veszélyeztetése miatt 50 nap börtönre ítélte a férfit, aki ezt a büntetést már letöltötte, amíg előzetesben volt. Emerson emellett öt évre próbaidőre került, 664 órányi közérdekű munkát kell ledolgoznia és több mint 60 ezer dollár (20 millió forint) jóvátételt kell fizetnie.

Az ügyben még a szövetségi bíróság is ítéletet hoz majd, november 17-én. Emerson ott akár húsz év börtönt is kaphat.