Hazavitte az elhunyt kisbabák holttestét egy temetkezési vállalkozó Angliában

Egy leeds-i temetkezési vállalkozót azzal vádolnak, hogy hazavitte az otthonába a halott csecsemők holttesteit – írja a BBC. A 38 éves Amie Uptont kitiltották a város szülészeti osztályairól és a halottasházakból.

A BBC-nek megszólalt egy anyuka, aki a saját szemével látta a borzalmakat. Zoe Ward azt mondta, szörnyű és sokkoló látvány fogadta, amikor felkereste a temetkezési vállalkozót. A 32 éves nő elmesélte, hogy amikor belépett Upton otthonába, látta, hogy a halott kisbabája egy hintaszékben van, miközben a tévében rajzfilmek mentek, a kanapén pedig egy másik csecsemő holtteste volt.

Ward fia, Bleu 2021-ben, háromhetes korában halt meg agykárosodás következtében a leeds-i kórházban. A temetést Upton cége, a Florrie’s Army bonyolította. A vállalkozó egyébként 2017-ben azután alapította a céget, hogy saját gyermeke halva született.

Amikor Bleu elhunyt, holtestét szakszerű körülmények között szállították el a kórházból a vállalkozóhoz, az anyuka másnap látogatta meg Uptont. Ekkor szembesült a döbbenetes látvánnyal.

Kosz volt és mocsok, sikítva mondtam anyámnak telefonon, hogy azonnal hozzuk ki innen!

– emlékezett vissza a nő, aki végül egy másik temetkezési szolgáltatót hívott, akik elvitték fia holttestét Upton otthonából.

A BBC emlékeztet, hogy a holttesteket 4–7 Celsius-fok között, tiszta és klinikai körülmények között kellene tartani, Uptonnál egyik feltétel sem teljesült.

Korábban már egy leeds-i pár is panaszt emelt a nővel szemben. Elmondásuk szerint azt hitték, kislányuk egy headingley-i temetkezési irodában van, napokkal később azonban kiderült, hogy valójában Upton házában van a holttest, szörnyű körülmények között.

A Leeds Teaching Hospitals Trust végleg kitiltotta a nőtt a kórház halottasházaiból és szülészeti osztályairól, és teljesen megszakította a kapcsolatot a Florrie’s Army-vel.

A rendőrség azt közölte, hogy 2021 óta két bejelentés érkezett Upton tevékenységével kapcsolatban, vizsgálatot indítottak, de nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

A temetkezési vállalkozó a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy nyolc év alatt mindössze két panaszt kapott a Florrie’s Army működésével kapcsolatban, de hangsúlyozta, hogy mindig is segítő szándékkal végezte a munkáját.